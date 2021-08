BMON augmente de 10% avant son lancement Crypto new media

Binamon est officiellement lancé ce week-end et le prix BMON a augmenté de 10% en prévision

Le jeu basé sur NFT Binamon sera officiellement mis en ligne sur la Binance Smart Chain ce samedi, et le battage médiatique entourant le jeton BMON a entraîné une augmentation de 10% aujourd’hui alors que la plupart du marché glisse dans le rouge. Binamon est présenté comme un challenger sérieux d’Axie Infinity, le jeu de monstres numériques basé sur Ethereum qui a enregistré des gains extraordinaires cette année.

Lisez notre article pour en savoir plus sur Binamon et trouver le meilleur endroit pour acheter BMON dès aujourd’hui.

Comment et où acheter Binamon au Royaume-Uni et ailleurs

Pour acheter des pièces Binamon aujourd’hui, vous devrez vous inscrire auprès d’un courtier ou d’un échange cryptographique pour acheter les jetons. Nous avons suggéré ci-dessous deux des plates-formes les plus populaires, et toutes deux jouissent d’une excellente réputation et d’une large clientèle, vous pouvez donc être sûr que votre investissement est entre de bonnes mains. Créez un compte, effectuez un dépôt et commencez à trader dès aujourd’hui.

Éloignez-vous des DEX et des plates-formes non réglementées chaque fois que vous le pouvez, car ces sites offrent peu de recours si vous êtes victime d’un piratage ou d’une arnaque.

Qu’est-ce que Binamon ?

Binamon est un jeu sur la Binance Smart Chain qui sera officiellement lancé ce week-end. Le jeu utilise la technologie NFT pour tokeniser des éléments du jeu, tels que des monstres virtuels, appelés Binamons, qui peuvent être stockés et échangés sur la blockchain. Les joueurs se battent avec leurs Binamons dans un environnement « jouer pour gagner » où le succès dans le jeu est récompensé par des jetons BMON.

Dois-je acheter BMON aujourd’hui ?

Binamon semble être un challenger direct d’Axie Infinity, de nombreux analystes experts prévoyant un avenir prometteur pour BMON. Binamon offre plusieurs avantages par rapport à Axie Infinity, tels que des transactions plus rapides et des frais moins élevés, car il est natif de la Binance Smart Chain plutôt que de la blockchain Ethereum maladroite. S’il peut imiter le succès d’Axie Infinity, qui a été l’un des projets de blockchain les plus réussis de cette année, alors une évaluation de 1 $ pourrait arriver très rapidement. D’un point de vue purement technique, Binamon mérite également d’être pris en considération, étant l’une des seules pièces à avoir affiché une performance positive sur le marché majoritairement rouge d’aujourd’hui. Au-delà de cela, le ciel est la limite pour Binamon, car les jeux basés sur NFT pourraient vraisemblablement devenir le prochain Pokémon . Le prix actuel de 0,6675 $ pourrait très bien sembler incroyablement bon marché dans quelques mois si le jeu se lance sans problème.

Cet article est uniquement informatif – aucun de ses contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.