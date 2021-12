BMU dévoile le Centre sur le droit, la réglementation et la technologie

Pritam Baruah, doyen de la faculté de droit de la BMU, a déclaré : « Grâce au CLRT, nous nous efforçons de fournir des contributions fondées sur les connaissances pour l’évolution des cadres réglementaires qui garantissent le bien-être d’une part et l’innovation d’autre part. Cela contribuerait à défendre une réglementation juridique et économique qui place le bien-être des consommateurs et l’innovation au cœur de l’économie moderne. »

L’Université BML Munjal (BMU), par l’intermédiaire de sa faculté de droit, a dévoilé son Centre de droit, de réglementation et de technologie (CLRT), qui vise à contribuer au discours politique par le biais de la recherche interdisciplinaire et à faire entendre la voix des régulateurs, des universités, de l’industrie, des décideurs et de la société civile. société ensemble.

Pritam Baruah, doyen de la faculté de droit de la BMU, a déclaré : « Grâce au CLRT, nous nous efforçons de fournir des contributions fondées sur les connaissances pour l’évolution des cadres réglementaires qui garantissent le bien-être d’une part et l’innovation d’autre part. Cela contribuerait à défendre une réglementation juridique et économique qui place le bien-être des consommateurs et l’innovation au cœur de l’économie moderne. »

La semaine dernière, le CLRT a organisé une conférence virtuelle intitulée « Pratiques commerciales déloyales des plates-formes de commerce électronique et la nécessité d’une réglementation ex ante pour les marchés numériques en Inde », où Sudhir Krishnaswamy, vice-chancelier, National Law School of India University, Bengaluru, a prononcé le discours d’ouverture. Il a déclaré : « On a estimé que la réglementation ex ante n’est pas nécessaire uniquement parce que la loi met du temps à rattraper la technologie, ou que la loi est incapable de rattraper la technologie. Cela devient un argument plus « normatif » de savoir si la loi doit être utilisée car ce ne sont pas encore des technologies matures et la loi pourrait constituer un obstacle plus important ici. «

À l’avenir, le CLRT vise à contribuer de manière objective et non partisane au discours politique autour de questions critiques liées à la technologie et au droit modernes.

