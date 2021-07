BMW a conçu un nouveau vélo électrique futuriste pour remplacer votre voiture – mais vous ne pouvez pas l’acheter

Les vélos électriques cargo ne sont plus réservés aux entreprises de livraison – ils se généralisent et BMW vient de dévoiler un nouveau modèle pour le transport d’épicerie, d’enfants et d’autres charges importantes. Il y a juste un hic : comme le note Electrek, vous ne pouvez pas l’acheter.

Le Dynamic Cargo est un trois-roues qui, selon BMW, dispose d’une « plate-forme de chargement utilisable de manière variable ». En d’autres termes, il peut être utilisé pour transporter des bagages, des courses, ou même vos enfants pour remplacer votre voiture pour le trajet scolaire.

Le Dynamic Cargo a un cadre pivotant pour rouler dans la circulation, ce qui permet à la partie avant de s’incliner dans les virages tandis que la partie arrière reste à niveau. Les roues arrière sont alimentées par un groupe motopropulseur électrique (BMW n’a pas encore donné de spécifications complètes), qui entrera en action dès que vous commencerez à tourner les pédales, un peu comme notre vélo électrique le mieux noté actuel, le Cowboy 4.

Le vélo électrique BMW Dynamic Cargo peut être équipé d’un siège enfant pour les courses scolaires (Crédit image: BMW Group)

Malheureusement pour les futurs motards, la société elle-même n’a pas l’intention de commencer à produire et à vendre elle-même le Dynamic Cargo, et espère plutôt concéder la conception sous licence à un autre fabricant.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que cela se produira, mais si vous cherchez un vélo électrique pour remplacer votre deuxième voiture, il n’y a pas besoin d’attendre. Il y a quelques jours à peine, le fabricant de vélos britannique Raleigh a dévoilé sa propre paire de vélos électriques transportant des marchandises, dont un à trois roues pour plus de stabilité.

Le Raleigh Stride 2 est un vélo électrique cargo robuste lancé ce mois-ci et disponible à l’achat dès maintenant (Crédit image: Raleigh)

Le Stride 2 (un vélo) et le Stride 3 (un tricycle) peuvent transporter respectivement des charges de 80 kg et 100 kg, et comme le Dynamic Cargo, peuvent être équipés de coffres, de porte-bagages, de sièges enfants et même d’un porte-bébé. Ils ont un design un peu plus industriel que le concept élégant de BMW, avec des cadres en acier robustes, des conteneurs de fret en plastique durables et un travail de peinture noire avec une « touche de jaune moutarde ludique ».

BMW est conscient de la concurrence et affirme que lorsqu’il commencera à sortir de la chaîne de production, le Dynamic Cargo aura un avantage en termes de taille et de maniabilité. Il aura un cadre plus étroit qu’un vélo électrique cargo typique, et cet axe pivotant facilitera les virages serrés.

Scoot pour faire la navette

BMW a également dévoilé un nouveau scooter électrique avec un «mode navette» dédié pour faciliter le transport dans les bus et les trains. Le Clever Commute est destiné à combler une niche entre les scooters électriques bon marché comme le scooter électrique Xiaomi Mi, qui sont facilement portables mais pas les plus stables, et les modèles plus robustes comme le Pure Air Pro qui sont un plaisir à conduire mais une douleur à porter.

La plupart des scooters électriques sont pliables, avec une charnière au bas de la potence qui vous permet de les ranger à plat, mais le Clever Commute aura un marchepied qui se replie sur les côtés, créant un canal dans lequel la roue arrière peut se plier par le bas. Cela réduira efficacement l’empattement du scooter afin que vous puissiez plus facilement le prendre sur les escalators dans les gares routières et ferroviaires. Il peut également être déplacé dans ce mode, prenant moins de place sur le trottoir qu’un scooter électrique conventionnel.

Le BMW Clever Commute est conçu avec un marchepied pliable qui réduit suffisamment son empattement pour tenir sur un escalator dans une gare (Crédit image: BMW Group)

Vous pourrez faire appel à un peu d’aide du moteur du scooter pour l’aider à monter sur les rampes (une caractéristique empruntée aux vélos électriques comme le Volt Infinity).

Encore une fois, BMW n’a pas l’intention de commencer à produire le Clever Commute lui-même, mais il dit qu’il est en discussion avec des entreprises qui pourraient relever le défi, donc vous pourriez rouler le vôtre le long du quai du train au cours des prochaines années.

Analyse : pourquoi les scooters électriques sont le rêve d’un navetteur

Même sans le pont pliant spécial du Clever Commute, les scooters électriques résolvent tant de petits problèmes irritants avec vos déplacements quotidiens. Si vous hésitez à retourner au bureau après la pandémie, cela vaut la peine d’essayer.

Par exemple, il n’y a pas besoin de s’inquiéter du stationnement ou de trouver un endroit pour le verrouiller ; à condition d’avoir un peu d’espace à côté de votre bureau, vous pouvez facilement replier votre scooter et l’insérer en dessous.

Lorsque nous avons essayé de conduire un scooter électrique pour aller travailler pendant une semaine, nous avons également été ravis de constater à quel point c’était moins cher que de conduire ou d’utiliser les transports en commun. Le scooter a mis un certain temps à se charger, mais nous avons pu le recharger pendant la nuit à la maison ou pendant la journée de travail, il était donc toujours prêt pour nos déplacements.

Un scooter électrique comme le Clever Commute peut prendre beaucoup de tracas lors de courts trajets en ville (Crédit image: BMW Group)

Vous pouvez vous sentir un peu vulnérable sur la route lorsque vous débutez, mais les automobilistes sont de plus en plus habitués à partager les rues avec des scooters, et à condition de respecter les règles et de ne rien faire d’imprévisible, vous devriez être assez en sécurité. Nous avons également choisi de porter un casque en roulant au cas où nous serions tombés, mais ce sera toujours une décision individuelle.

Les sentiments concernant les scooters électriques sont mitigés et différents pays et villes ont des règles différentes concernant leur utilisation. Au Royaume-Uni, par exemple, il n’est légal de conduire qu’un scooter faisant partie d’un programme de location autorisé, mais la plupart des villes américaines n’ont aucun problème à acheter le vôtre et à partir.

Quoi qu’il en soit, si vous en avez l’occasion, cela vaut la peine d’en essayer un au moins. Cela pourrait rendre votre journée beaucoup plus fluide – et c’est aussi amusant.

