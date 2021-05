BMW confirme ses objectifs 2021 malgré l’aggravation des pénuries de puces

BMW

BMW (BMWG.DE) reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de profit pour 2021 malgré la hausse des coûts des matières premières, bien que la pénurie mondiale de puces s’aggrave et pourrait toucher la production au deuxième trimestre, a déclaré vendredi le constructeur automobile allemand.

La majeure partie de l’industrie automobile a été touchée par une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs, obligeant de nombreuses usines d’assemblage à fermer, réduisant les stocks et faisant grimper les prix des véhicules neufs et d’occasion.

«Nous ne pouvons pas supposer que nous sortirons indemnes du deuxième trimestre», a déclaré le PDG Oliver Zipse.

Zipse a toutefois déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la pénurie ait un impact majeur sur la production et que la société réagirait en donnant la priorité à la production de voitures avec des marges bénéficiaires plus élevées.

BMW a déclaré que les ventes de ses véhicules électrifiés avaient plus que doublé au premier trimestre, alors qu’elle avait également bénéficié de prix plus élevés et d’une forte demande en Chine, où les ventes avaient presque doublé au premier trimestre par rapport à l’année dernière.

Le constructeur automobile a déclaré qu’il s’attendait à avoir 2 millions de voitures entièrement électriques sur la route d’ici 2025.

Jusqu’à présent, BMW a largement évité la pénurie de puces de semi-conducteurs qui frappait des rivaux tels que le plus grand constructeur automobile européen Volkswagen.

Le patron de Volkswagen, Herbert Diess, a déclaré jeudi qu’il était en «mode crise» en raison de la pénurie de puces et qu’il atteindrait ses bénéfices au deuxième trimestre, tandis que Ford (FN) a déclaré la semaine dernière que le manque de puces pourrait réduire de moitié sa production de véhicules au deuxième trimestre. .

BMW est connue pour ses relations étroites avec les fournisseurs et travaille avec eux pour éviter les perturbations. Hormis les arrêts temporaires de la production de MINI au Royaume-Uni et dans une usine en Allemagne, le constructeur automobile n’a pas été affecté.

VOITURES VERTES

Le directeur financier, Nicolas Peter, a également déclaré lors d’une conférence téléphonique que BMW s’attendait à une hausse des prix des matières premières, en particulier pour le rhodium, le palladium et l’acier.

BMW avait déjà signalé un bond de 370% de son bénéfice avant impôts alors qu’il rebondissait plus fortement que prévu après un premier trimestre ravagé par une pandémie l’année dernière.

Le rebond de la demande des consommateurs chinois au second semestre de l’année dernière a aidé BMW et ses rivaux allemands Volkswagen et Daimler (DAIGn.DE) à enregistrer de solides bénéfices pour 2020 malgré la pandémie de coronavirus.

BMW a également enregistré une solide croissance au premier trimestre dans d’autres régions, y compris une hausse de 17,4% des ventes en Amérique du Nord, tirée par une forte demande des conducteurs américains.

Le constructeur automobile allemand a déclaré que ses résultats du premier trimestre avaient également été stimulés par la vente de véhicules précédemment loués, en particulier sur le marché américain.

BMW a déclaré qu’il s’attendait à ce que la marge avant impôts de son activité principale dans l’automobile se situe à l’extrémité supérieure de sa prévision précédente, comprise entre 6% et 8%.

Dans le cadre de sa volonté d’utiliser des matières premières plus respectueuses de l’environnement, BMW a déclaré qu’elle s’approvisionnerait pour la moitié de l’aluminium utilisé dans sa fonderie en Bavière auprès d’Emirates Global Aluminium, qui fabrique le métal à l’aide de l’énergie solaire.

«Notre ambition est claire: la voiture électrique la plus verte sera une BMW», a déclaré le PDG de Zipse lors d’une conférence téléphonique.