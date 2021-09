BMW et l’artiste Jeff Koons créent une série 8 en édition spéciale | Moteur

in

Un peu plus d’une décennie après avoir créé la M3 GT2 Art Car, l’artiste Jeff Koons collabore à nouveau avec BMW pour concevoir une série 8 en édition spéciale.

L’artiste Jeff Koons et BMW collaborera à nouveau pour créer une voiture spéciale. Après avoir fait la connaissance Voiture d’art BMW M3 GT2 qui a participé aux 24 Heures du Mans 2010, Koons va maintenant se mettre au travail sur une copie de la Série 8 Gran Coupé.

Dans ce cas, le projet est différent. Ce ne sera pas une Art Car de la marque issue d’un véhicule de compétition, mais ce sera une édition spéciale qui mettra en vedette la touche distinctive des œuvres de ce sculpteur et peintre. Il faudra encore attendre pour connaître le résultat, mais il y a beaucoup de motivation pour faire de cette création une réalité au plus vite :

“Je suis vraiment excité et honoré par l’opportunité de travailler à nouveau avec BMW et de créer une voiture en édition spéciale. J’y pensais intensément : quelle est l’essence de la Série 8 Gran Coupé ? Quelle est l’essence du pouvoir ? Comment créer quelque chose qui illustre toute l’énergie de la BMW Série 8 et qui soit également capable de toucher l’élément humain ? Encore une fois, c’est une merveilleuse opportunité de reprendre le travail au sein de la famille BMW », a déclaré Jeff Koons lui-même.

Il est fabriqué en secret

Toute cette réflexion a déjà abouti à une idée qui a été bien accueillie par la marque allemande. À l’heure actuelle, les voitures de cette configuration sont fabriquées secrètement dans le usine de dingolfing, en Bavière.

Cependant, nous avons déjà pu voir quelques images qui montrent de légers détails de la voiture finale, ainsi que nous avons connu certains détails.

Selon le fabricant, « 8 X Jeff Koons » représentera « l’incarnation de la précision, du raffinement et de l’artisanat ». Il aura un design très personnel, dans lequel les figures géométriques joueront un rôle important. De plus, dans la décoration, jusqu’à onze couleurs différentes seront combinées dans une peinture multicouche dont l’application nécessite 285 heures de travail.

De la même manière, ce style haut en couleurs se perpétuera à l’intérieur, marqué par la sellerie cuir et par de nombreux insignes propres à cette édition. Dans l’habitacle, on utilisera également les couleurs rouge et bleu typique de la division « M » de BMW, car l’idée générale est de combiner des éléments du pop art avec l’ADN sportif de la Série 8.

Pour l’instant, on peut déjà profiter de ce petit aperçu, mais ce sera dans Février 2022 lorsque la BMW 8 X Jeff Koons a été entièrement dévoilée. On ne sait pas encore combien seront fabriqués, mais seulement deux pourront être créés par semaine compte tenu du travail acharné que cela représente. Un travail nécessaire pour créer une voiture très spéciale.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.