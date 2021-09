BMW i Vision Circular, la première voiture électrique 100% recyclable | Moteur

BMW embrasse l’économie circulaire. Il a préparé son concept de voiture électrique 100% recyclable, et il l’a présenté au public lors de l’IAA 2021.

La La vision du futur de BMW Il n’a pas de retour en arrière, et il est merveilleusement radical : Voitures 100% électriques, 100% recyclables.

L’idée est déjà révolutionnaire : une voiture recyclable à 100 % semble une utopie, mais BMW en a fait une réalité avec la nouvelle Circulaire BMW i Vision.

C’est un nouveau concept de véhicule créé avec Nouveaux matériaux, des sièges qui peuvent être rembourrés lorsqu’ils sont endommagés, et pièces et carrosserie entièrement démontables, pour les réparer ou les remplacer par des plus modernes. Ne manquez pas la vidéo :

L’économie circulaire repose sur trois principes : Repenser, réutiliser et recycler. C’est ce que la marque allemande a appliqué pour créer ce spectaculaire Circulaire BMW i Vision.

« La voiture aura toujours un avenir, car elle incarne la mobilité individuelle, mais nous savons tous qu’elle doit devenir totalement durable », reconnaît Domagoj Dukec, designer en chef de BMW, dans Design Boom.

Le concept Repenser a amené BMW à changer les paradigmes de la conception automobile. C’est une fourgonnette complètement compacte qui utilise le moins de pièces possible. La carrosserie, par exemple, n’est pas peinte– Fabriqué en aluminium anodisé or clair qui vire au violet bleuâtre à l’arrière lorsque de l’acier traité thermiquement est ajouté.

Le concept Réutilliser s’applique aux composants tels que les sièges, dont le rembourrage peut être facilement retiré et changé lorsqu’il est porté. Les portes et autres pièces mobiles sont couplées par un système magnétique qui permet les retirer complètement facilement, pour les modifier ou les améliorer.

Au moment de la Recycler, IBM a choisi d’utiliser des matériaux purs tels que l’acier, l’aluminium ou le verre, ainsi que les plastiques recyclés, qui modifient complètement l’intérieur et l’extérieur du véhicule :

La complexité des conceptions et l’utilisation de différents matériaux ont également été réduites, de sorte que le recyclage du véhicule, à la fin de son cycle de vie, est plus facile.

Par exemple, la calandre classique des véhicules BMW a été remplacée par un écran LED qui peut non seulement afficher une grille numérique, mais aussi une grille animée, ou des messages vers l’extérieur. Et il ne nécessite pas le cuivre, l’acier et d’autres matériaux du caillebotis traditionnel.

Les Circulaire BMW i Vision C’est vrai, la première voiture électrique 100% recyclable, même s’il n’arrivera pas de sitôt : sa fabrication est prévue pour 2040. Mais comme on dit dans la vidéo, “à un moment donné il faut commencer”…

Espérons qu’il ne soit pas trop tard pour l’humanité.

Si vous voulez en savoir plus, visitez Joytopia, l’avenir de BMW. Cela ne concerne pas seulement les voitures. Il y a aussi des motos neuves…