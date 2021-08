BMW interroge les fans d’Apple sur l’application Apple Watch avant le lancement de l’i4 tout électrique

in

BMW travaille sur le lancement d’une toute nouvelle application Apple Watch pour afficher les informations sur le véhicule, verrouiller/déverrouiller les portes, contrôler la climatisation, visualiser les caméras, etc. Avant la sortie, BMW demande aux utilisateurs d’Apple Watch de donner leur avis sur les fonctionnalités qu’ils souhaitent voir et celles qui sont les plus importantes.

Vu par ., BMW mène actuellement une courte enquête pour les utilisateurs d’Apple Watch qui précède le lancement à l’automne 2021 de la BMW i4 tout électrique en Europe et les débuts aux États-Unis en 2022.

Merci d’avoir pris le temps de répondre à notre court sondage sur la prochaine application My BMW Apple Watch. Vos commentaires sont extrêmement précieux pour nous car ils nous aident à concevoir l’application My BMW Apple Watch en fonction de vos besoins et préférences personnels.

Alors que la nouvelle application BMW Apple Watch fonctionnera avec plus que la nouvelle i4 électrique, BMW présente le véhicule à venir dans une image de l’enquête.

BMW demande aux propriétaires s’ils ont une Apple Watch cellulaire ou non, à quelle fréquence ils utilisent les applications Apple Watch, pour compléter le classement 9 fonctionnalités potentielles de l’application BMW Apple Watch, pour tout commentaire ou demande supplémentaire, s’ils souhaitent voir une complication Apple Watch , et plus.

BMW demande également si les propriétaires ont une BMW électrique, hybride rechargeable ou à combustion. Vous pouvez consulter le sondage ici.

Notamment, BMW a été à la pointe au fil des ans en matière de partenariat avec Apple sur des fonctionnalités telles que CarPlay et Car Key.

