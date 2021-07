BMW met en vente une moto électrique aux allures de science-fiction | Moteur

BMW Motorrad a laissé tout le monde bouche bée en mettant en vente une moto électrique spectaculaire et puissante, visuellement révolutionnaire et au design radical.

Avant que les voitures électriques ne prennent le relais, elles motos électriques. Ils sont plus abordables, plus pratiques, consomment moins et se rechargent plus facilement et plus rapidement.

La marque allemande BMW Motorrad sait que pour convaincre les conducteurs de passer aux moteurs électriques, il leur manque de bonnes performances, des recharges rapides et discrètes… et un design attrayant et révolutionnaire, qui fait que les utilisateurs se sentent uniques et spéciaux pour conduire un véhicule électrique.

C’est ce qu’il poursuit avec le spectaculaire BMW CE 04, un concept de moto électrique qu’il a présenté en 2017, mais qui, contrairement à la plupart des prototypes, en a fait une réalité. Vous pouvez désormais l’acheter chez votre revendeur préféré :

La marque allemande est partie de zéro lors de la conception de la BMW CE 04. Elle est équipée de un moteur synchrone refroidi par liquide, d’une puissance de 31 kW (42 CV).

La conception de ce moteur, avec le dispositif de stockage d’énergie plat situé en bas et le groupe motopropulseur compact, est ce qui permet de changer radicalement le style conventionnel d’une moto électrique.

le conception tubulaire allonge l’arrière au point que la roue arrière n’est pas sous le châssis, mais sur un côté.

Cette conception révolutionnaire abaisser le centre de gravité, ce qui rend le vélo très simple et confortable à conduire. Et il permet des luxes comme ranger le casque dans un compartiment latéral de la moto.

Les avantages sont excellents : une vitesse maximale de 120 km/h, accélère de 0 à 50 km/h en 2,6 secondes, et offre une autonomie de 130 km.

Ce sac à dos est en fait un airbag qui se gonfle en seulement 80 millisecondes. Il est activé lorsque le câble d’activation perd le contact avec la selle.

Batterie de 8,5 kWh charge à 80% en 65 minutes, en utilisant la charge rapide. Allez jusqu’à 3 1/2 heures avec une prise classique.

Un énorme Écran TFT 10,25 pouces vous permet d’accéder au GPS, aux appels et à d’autres contenus, sans avoir à vous fatiguer les yeux.

Il dispose de plusieurs modes de conduite : Eco, Pluie, Route et Dynamique, pour optimiser la consommation de la batterie et augmenter la sécurité, en ajustant les vitesses et les accélérations.

La moto électrique BMW CE 04 peut maintenant être réservé en Espagne, à un prix d’environ 12.000 euros.

Elle a tout pour réussir : c’est une moto électrique puissante, radicale, et visuellement très attractive, sans trop tirer sur le prix.

Avec des motos comme celle-ci… qui ne voudrait pas passer aux moteurs électriques ?