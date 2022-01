BMW présente un énorme écran de 31 pouces dans la voiture pour divertir les passagers arrière

BMW a dévoilé une nouvelle technologie embarquée qu’elle appelle Theater Screen au CES de cette année. Il n’est pas clair quand ou si cet énorme écran de 31 pouces 32:9 sera mis à la disposition des consommateurs, mais BMW suggère qu’il peut être installé d’une manière ou d’une autre dans le plafond des voitures de luxe, descendant pour transformer les sièges arrière en un « salon de cinéma privé ». . »

L’écran lui-même a une résolution 8K d’environ 8000 x 2000 et peut lire du contenu avec un format d’image 16:9, 21:9 ou 32:9. Il exécute le système d’exploitation Fire OS d’Amazon, ce qui signifie qu’il devrait avoir accès à la plupart des services de streaming vidéo modernes et à d’autres applications Fire TV pouvant diffuser via la propre connexion 5G de la voiture. C’est un écran tactile, et il y a aussi de petites commandes tactiles intégrées dans les portes arrière de la voiture.

L’écran mesure 31 pouces, avec un rapport hauteur/largeur de 32: 9. Image : BMW

Le mode Théâtre comprend bien sûr un son surround, avec un système composé de plus de 30 haut-parleurs de Bowers & Wilkins. BMW décrit le son comme étant « 4D » car il comprend des haut-parleurs intégrés aux sièges arrière eux-mêmes afin que les téléspectateurs puissent ressentir les vibrations audio dans les moments les plus intenses. Lorsque l’écran descend du plafond, BMW dit « les stores pare-soleil pour les vitres latérales et la lunette arrière sont fermés et l’éclairage ambiant à l’arrière du véhicule est tamisé ». Honnêtement, cela semble être une excellente façon de regarder un film.

BMW a un prototype fonctionnel de l’écran de cinéma intégré dans une voiture sur le salon du CES avec lequel BMWBlog a eu une expérience pratique. La société a tenté de masquer le modèle exact de la voiture dans laquelle le système était installé et n’a pas répondu aux questions sur son identité, mais BMWBlog note qu’il semble faire partie de la série 7 de luxe de la société.

L’entreprise n’a pas encore annoncé quand le système pourrait être disponible pour les clients ou combien il pourrait finir par coûter. Mais lors de la présentation de l’entreprise au CES, le présentateur de BMW a déclaré que les fonctionnalités « semblaient assez similaires à celles qui seront lancées très prochainement dans la production en série ». Cela suggère qu’il pourrait apparaître avant l’autre grande annonce technologique de BMW au CES, sa voiture E Ink à changement de couleur, qu’il a qualifiée de « projet de recherche et de conception avancées ».