BMW Série 6 GT : dans le grand schéma des choses

La GT dans les voitures BMW signifie Gran Turismo. Terme italien, il se traduit en anglais par « grand tourer ». La GT est un véhicule de performance ou de luxe capable de parcourir de longues distances à grande vitesse dans le confort, tout en procurant des sensations de conduite à la demande. GT est un concept très européen : des autoroutes bien aménagées en Europe assurent une conduite à grande vitesse et couvrent des distances de plus de 1 000 km par jour. Donc, une GT a du sens là-bas.

Mais cela a-t-il un sens en Inde ?

Je ne sais pas si vous pouvez faire un road trip de 1 000 km en Inde en une journée sans vous fatiguer, mais la Série 6 GT remplit également un autre rôle : elle comble l’écart entre la Série 5 et la Série 7 – pour attirer celle-là client supplémentaire à la marque. Par rapport à la série 5, la série 6 GT a l’air beaucoup plus haut de gamme et plus chère, même si elle coûte à peu près 5 à 6 lakh de roupies.

Le nouveau design de l’avant et de l’arrière de la Série 6 GT reflète le langage de conception actuel de BMW : la nouvelle calandre BMW est la caractéristique déterminante de l’avant, et les deux pots d’échappement donnent à l’arrière un aspect sportif.

L’habitacle est typique de BMW – la conception du poste de pilotage axée sur le conducteur, les sièges en cuir haut de gamme et la sensation globale de qualité supérieure. La position assise surélevée donne l’impression de conduire un SUV surbaissé, et la banquette arrière est dotée d’un angle de dossier réglable électriquement pour plus de confort et de deux écrans tactiles de 10,25 pouces pour le travail et le divertissement.

Une caractéristique de confort très utilisable qui manque à la Série 6 GT est les sièges ventilés (dont même les voitures dont le prix est un quart, comme la Hyundai Creta, sont équipées). Des moteurs essence et diesel sont proposés, couplés de série à la transmission Steptronic à huit rapports. J’ai conduit le diesel, dont l’habitacle est aussi silencieux que celui de n’importe quelle belle voiture à essence, dont l’accélération est presque aussi rapide qu’une voiture électrique haut de gamme et dont la suspension offre un confort de conduite aussi doux que n’importe quelle voiture de luxe Rs 1 crore plus.

Le concurrent le plus proche de la série 6 GT (prix de Rs 67,9 lakh à Rs 77,9 lakh) en Inde est Mercedes-Benz Classe E LWB (Rs 64,5 lakh à Rs 69,3 lakh ; AMG Line pour Rs 82,1 lakh). Alors que la Classe E LWB peut sembler avoir une cabine plus luxueuse, la Série 6 GT apparaît comme une voiture plus exclusive – c’est comme l’un de ces modèles en édition limitée que beaucoup de vos amis ne possèdent peut-être pas.

