BMW Tupac a été abattu en recevant de nombreuses offres, mais toutes ont raté la cible

Tupac ShakurLa “voiture du meurtre” de s est à vendre et elle reçoit de nombreuses offres d’acheteurs intéressés … le problème est que personne n’atteint le chiffre magique – le prix demandé de 1,7 million de dollars.

Honchos chez Celebrity Cars Las Vegas, où la BMW 750IL de 1996 est exposée, disent à TMZ … le fouet est sur le marché depuis des années, et bien qu’ils aient reçu 30 à 40 offres l’année dernière, aucun n’était prêt à payer ce prix très élevé.

Peu importe, Celebrity Cars refuse de passer de 1,7 million de dollars – en partie, nous dit-on, parce qu’ils considèrent la “voiture du meurtre” de Pac comme une pièce unique.

Comme on vous l’a dit, c’est la voiture dans laquelle Pac roulait, avec Chevalier de Suge au volant, quand ils ont été abattus le 7 septembre 1996 à Las Vegas après un Mike Tyson lutte. Pac est décédé 6 jours plus tard des suites de ses blessures.

Alors que le 25e anniversaire de la fusillade vient de s’écouler, on nous dit que Celebrity Cars pense que l’intérêt pour la BMW prend de l’ampleur et que la voiture ne sera bientôt plus entre leurs mains.

Celebrity Cars et la “voiture du meurtre” de Pac ont été présentées dans un épisode de “Pawn Stars” en 2018… alors que le prix demandé n’était que de 1,5 million de dollars. Un représentant de CC a dit Rick Harrison ils ont reçu 900 000 $ et ont réussi. Rick a finalement refusé de payer le prix fort.

Quant à la hausse de 200 000 $ du prix demandé, on nous dit qu’elle est basée sur la demande et l’intérêt.

Restez à l’écoute …