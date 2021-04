BNB, HT et FTT connaissent une poussée avant la cotation de Coinbase

Compartir

Depuis que Coinbase a annoncé sa cotation, sa valorisation est passée de 70 milliards de dollars à sa valeur actuelle de 91,5 milliards de dollars.

Le trading direct de l’échange amène les investisseurs à réexaminer le potentiel des échanges de devises virtuelles et des devises de plate-forme. Ces dernières semaines, les trois principales plates-formes de cryptage Binance, Huobi et FTX ont vu leurs jetons BNB, HT et FTT natifs augmenter.

Voici les revenus récents des trois crypto-monnaies:

janvier

février

Mars

Total depuis début 2021

BNB

18,60%

374%

43,80%

1545,87%

FTT

92%

134%

54%

825%

HT

57,90%

92%

22,50%

415,95%

Au 12 avril, BNB avait la meilleure performance globale depuis 2021. Elle a augmenté de 1545,87% depuis 2021. FTT suivie d’une augmentation de 825%. En comparaison, HT n’a pas beaucoup augmenté, augmentant de 415,95%.

Coinbase sera coté directement sur le Nasdaq le 14 avril sous le code d’échange COIN. Quel sera l’impact de la prochaine cotation sur ces devises de plateforme?

Une évaluation raisonnable est toujours effectuée sur la base des états financiers fournis par les bourses de crypto-monnaie. Cependant, les quatre principales bourses ne fournissent actuellement pas de données financières accessibles au public, de sorte qu’il existe des difficultés d’évaluation.

Par conséquent, nous choisissons le montant du jeton brûlé pour chaque plateforme comme critère de valorisation. Du point de vue de l’offre et de la demande, brûler un jeton conduit à une déflation, qui reflète également la rentabilité de la plateforme et a souvent un certain effet sur le prix de l’actif numérique.

Choisissez la référence de revenus de Coinbase «montant brûlé de la crypto-monnaie de la plateforme» pour obtenir une estimation approximative des quatre principaux échanges de plateforme.

Selon les informations soumises par Coinbase à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le chiffre d’affaires annuel de Coinbase en 2020 a dépassé 1,2 milliard de dollars.

Quantité de jetons brûlés lors des principaux échanges

Binance a terminé la combustion trimestrielle de 14 BNB, pour un total de 3619888 BNB brûlés. Le BNB brûlé cette fois vaut 165 791 000 $ D’ici 2020, environ 346 millions de dollars de BNB ont été brûlés.

Selon le PDG de Binance, Changpeng Zhao, le bénéfice net de Binance devrait atteindre 800 millions de dollars à 1 milliard de dollars en 2020.

En février 2021, Huobi Global a brûlé 5,385 millions HT (environ 69709 millions USDT), 19,85% de plus qu’en janvier. En 2020, un total d’environ 200 millions de dollars HT a été détruit

La TTF a brûlé 10 771 361 TTF d’une valeur totale de 587 254 575 $. Selon les rapports, environ 2 millions de dollars de TTF seront détruits en 2020.

Étant donné que le volume de négociation actuel de Binance se classe au premier rang parmi tous les échanges, si le bénéfice net de 1,2 milliard de Coinbase en fait une valorisation de 100 milliards de dollars, la valorisation de Binance devrait même dépasser 100 milliards de dollars (en supposant 100 milliards de dollars).

Si la même norme s’applique à d’autres bourses, le bénéfice net des trois principales bourses en 2020 devrait être:

Binance FTX HT Valor quemado $ 346 millones $ 42 millones $ 200 millones Beneficio estimado Mil millones de dólares $ 0,121 mil millones $ 0.578 mil millones Valor de mercado estimado $ 100 mil millones $ 12,1 mil millones $ 57,8 mil millones Precio de la criptomoneda de la plataforma $ 602 $ 54.02 $ 22.05 Valor de mercado de la criptomoneda de la plataforma $ 93 mil millones $ 5.096 mil millones $ 4.109 mil millones Brecha de valor de mercado 93% 41% 7,10% Basado en Coinmarketcap el 12 d’avril

