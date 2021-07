BNB reteste 290 $ comme résistance, renversement à suivre ? ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

BNB a établi un creux inférieur à environ 260 $ du jour au lendemain. Le BNB/USD grimpe à une résistance de 290 $. Le marché devrait à nouveau baisser.

L’analyse des prix de Binance Coin indique une action baissière des prix au cours des prochaines 24 heures, le support précédent d’environ 290 $ ayant été retesté en tant que résistance. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le BNB/USD rejette une nouvelle hausse et commence à se diriger vers de nouveaux plus bas plus tard dans la journée.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global se négocie dans le vert au cours des dernières 24 heures. Bitcoin est en hausse de près de 6%, tandis qu’Ethereum est d’environ 8,2%. Dogecoin (DOGE) est parmi les plus performants avec un gain de 13,5%.

Mouvement du prix de Binance Coin au cours des dernières 24 heures : Binance Coin s’est rallié au support précédent

Le BNB/USD s’est échangé dans une fourchette de 260,07 $ à 288,46 $, indiquant une forte volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 11,27% et totalise 1,72 milliard de dollars. La capitalisation boursière totale s’élève à environ 48,4 milliards, classant la crypto-monnaie à la 4e place globale.

Graphique BNB/USD sur 4 heures : reteste la marque de 290 $ en tant que résistance

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir le prix de la Binance Coin remonter vers le support précédent de 290 $ dans le but d’établir un nouveau plus haut plus bas.

Graphique de 4 heures BNB/USD. Source : TradingView

L’action des prix de Binance Coin a fortement diminué au cours des derniers jours après qu’un deuxième plus bas ait été fixé autour de la résistance de 320 $ le 15 juillet. À partir de là, le BNB/USD a perdu environ 20 % jusqu’à ce qu’un plus bas plus bas soit établi autour de la barre des 260 $.

Hier, Binance Coin s’est principalement consolidé autour de la zone de support nouvellement trouvée alors que les taureaux prenaient de l’ampleur pour regagner une partie de la perte observée plus tôt cette semaine. Plus tôt dans la journée, nous avons vu le BNB/USD commencer à se redresser jusqu’à ce que le support majeur précédent d’environ 290 $ soit atteint.

Actuellement, nous pouvons voir le prix de Binance Coin se négocier juste en dessous de la résistance, sans aucun signe clair de rejet pour le moment. Par conséquent, le BNB/USD pourrait encore atteindre de nouveaux sommets et établir un autre plus bas, à partir duquel pousser vers un autre plus bas plus tard cette semaine. Cependant, actuellement, un développement supplémentaire de l’action des prix est nécessaire pour un jugement plus précis sur la prochaine négociation BNB/USD.

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance : conclusion

L’analyse des prix de Binance Coin indique qu’une dynamique baissière suivra plus tard dans la journée alors que le support précédent autour de 290 $ est actuellement retesté. Par conséquent, le BNB/USD est susceptible de s’inverser plus tard dans la journée et de recommencer à baisser, avec le prochain objectif de support majeur situé autour de 225 $.

