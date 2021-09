BNB reteste 420 $ après avoir repris la tendance haussière

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Binance Coin suggère que la tendance haussière BNB/USD a continué de se retracer au cours des dernières 24 heures. BNB trouve du soutien à 420 $

Selon notre analyse du prix de Binance Coin, le marché est susceptible d’augmenter dans les prochaines 24 heures après être revenu du niveau de 400 $ au prix du temps de presse de 419 $. La devise de change a établi un plus bas plus bas sur le graphique journalier à 401 $ par rapport au chiffre d’hier de 395 $. En conséquence, nous prévoyons que le BNB/USD se corrigera vers un plus bas plus élevé dans les prochaines 24 heures.

Le marché des crypto-monnaies se négocie dans le rouge, la plupart des crypto-monnaies enregistrant des pertes. Bitcoin a baissé de 0,16 %, Ethereum a perdu 4,12 %. Algorand était l’altcoin le plus performant de la journée, augmentant de 10%.

Mouvement du prix de Binance Coin au cours des dernières 24 heures: Binance Coin est passé de 390 $ à 420 $

Le prix de Binance Coin était relativement stable au cours de notre analyse sur 24 heures de Binance Coin, qui l’a vu fluctuer dans une fourchette quotidienne de 401 $ à 420 $. Avec une baisse de 30,05 % du volume des transactions et une capitalisation boursière de 68 milliards de dollars, le volume total des transactions BNB a chuté de 30,05 %.

Graphique BNB/USD sur 4 heures : le BNB prêt à s’inverser ?

Sur le graphique des prix de Binance Coin, nous pouvons voir que le prix est actuellement supérieur à 400 $, ce qui suggère qu’il pourrait reprendre sa chute aujourd’hui.

Graphique de 4 heures BNB/USD. Source : TradingView

Le prix de Binance Coin a démontré un fort intérêt des acheteurs ces dernières semaines. Le 20 juillet, le BNB/USD a trouvé un support proche de 450 $ et a augmenté de plus de 200% pour atteindre le sommet actuel de 510 $.

Binance Coin a subi une panne après avoir dépassé le précédent sommet de 510 $ et n’a pas eu l’élan nécessaire pour continuer beaucoup plus haut, laissant un renversement de la résistance de 500 $. Binance Coin est revenu au plus bas de 400 $ ces derniers jours, où un support a été trouvé.

Depuis lors, Binance Coin/USD est resté sur le côté alors qu’un nouveau plus bas se forme. Nous prévoyons qu’à moins que l’action des prix de Binance Coin ne tombe en dessous du support, un renversement suivra au cours des prochaines 24 heures et Binance Coin tentera à nouveau d’établir de nouveaux sommets au début de la semaine prochaine.

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance : conclusion

L’analyse des prix de Binance Coin est haussière car le marché a établi un support à 400 $ après un retracement des dernières 24 heures. En conséquence, nous prévoyons qu’un nouveau plus bas sera établi et Binance Coin est prêt à tester davantage la hausse.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.