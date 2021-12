BNB surpasse Bitcoin et Ethereum avec une croissance de la valeur de 1 300 %, derrière Solana et Fantom

Parmi les trois plus grosses pièces par capitalisation boursière, Binance Coin (BNB/USD) a triomphé du Bitcoin (BTC/USD) et de l’Ethereum (ETH/USD), ses deux plus grands rivaux. La vieille garde des crypto-monnaies a cédé la place aux altcoins avec des rendements plus impressionnants en 2021 dans une tendance qui, selon les chercheurs, se poursuivra dans les années à venir, a rapporté Bloomberg.

La croissance de BNB était 20 fois supérieure à celle de BTC

Binance Coin, qui est émis par la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde Binance Holdings, a gagné environ 1 300 % en 2021, selon les données d’Arcane Research. Bitcoin, la plus grande pièce par capitalisation boursière et la première à exister, n’a gagné que 65% au cours de cette période. Ethereum, le deuxième plus grand crypto, s’en est légèrement mieux sorti avec un gain de 408%.

Le BNB est la devise native de Binance Smart Chain

Binance utilise beaucoup le BNB. Le plus grand échange crypto au monde par volume de transactions utilise également Binance Coin comme devise native de Binance Smart Chain (BSC), sa plate-forme blockchain qui prend en charge les contrats intelligents pour une utilisation dans diverses applications, y compris la finance décentralisée. Arcane Research a découvert que BSC devient un défi pour Ethereum Mainnet, la principale blockchain, et cela s’est également reflété dans les performances de BNB.

La plupart des altcoins ont explosé cette année

Binance Coin n’était même pas l’altcoin le plus réussi cette année. Beaucoup d’autres ont vu des gains plus élevés, profitant d’une explosion de l’intérêt des investisseurs pour les crypto-monnaies et les actifs numériques en général et d’une croissance impressionnante de l’écosystème crypto. Fantom (FTM / USD) et Solana (SOL / USD) ont par exemple surperformé le BNB. Fantom et Solana sont liés à d’autres plates-formes blockchain qui prennent en charge les contrats intelligents.

Arcane Research a écrit dans une note :

Alors que Bitcoin a montré de la force en 2021, nous avons vu un flux constant de capitaux se transformer en altcoins.

Les analystes de la société de recherche prévoient la plus forte dynamique des jetons liés à GameFi et du métaverse. Le premier est un concept large qui fait référence à la tendance des joueurs à gagner des crypto-monnaies en jouant à des jeux vidéo. Les soi-disant « tueurs d’Ethereum » comme Avalanche (AVAX / USD) et Solana sont également très prometteurs, faisant avancer le processus de ciblage d’Ethereum.

