BNB/USD devrait atteindre 480 $ dans les prochaines 24 heures ⋆ Crypto new media

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance : aperçu général

La paire BNB/USD était dans une configuration de tête et d’épaule hier. La pièce, néanmoins, a clôturé le graphique d’analyse des prix de Binance sur 24 heures dans une tendance négative. Le graphique d’analyse des prix quotidiens a commencé dans un marché haussier, établissant des sommets intrajournaliers de 466 $. Quelques minutes plus tard, les vendeurs sont arrivés sur le marché, prêts à tirer le prix vers le bas.

Pour le moment, le pouvoir d’équilibre (POB) était à -0,03, indiquant que les ours étaient très forts, et à ce stade, les taureaux ne pouvaient pas arrêter la baisse. Selon l’analyse du prix des pièces de Binance, les vendeurs ont tiré le prix de la paire BNB/USD vers le bas dans une tendance à la baisse.

La bande de Bollinger était large en ouverture de l’analyse quotidienne des prix. L’élargissement de la bande de Bollinger a signalé une forte volatilité de la paire BNB/USD. Généralement, la pièce Binance se négocie dans une tendance baissière. La plupart des indicateurs sont négatifs, suggérant que la paire BNB/USD pourrait continuer à baisser.

Bitcoin et la plupart des altcoins saignent sur la carte thermique quotidienne de la crypto-monnaie.

Source : Coin360

L’actif virtuel le plus important se négocie à 46 000 $, soit une baisse de -0,42 %. Le concurrent le plus proche de BTC, ETH, évolue dans une dynamique positive, enregistrant une augmentation de plus de 5% sur la carte thermique quotidienne de la crypto-monnaie.

Altcoin, comme la pièce meme, continue de saigner. Cette semaine a été généralement baissière pour la plupart des altcoins et le marché des crypto-monnaies en général. Même si certains altcoins se négocient de manière baissière, d’autres ont enregistré des gains massifs au cours des dernières 24 heures ; MTL est en tête de liste des gagnants avec un gain de 66%. Le BNBUSD se négocie à une perte de -0,4 sur la carte thermique de la crypto-monnaie à cadran.

Mouvement du prix des pièces de monnaie Binance au cours des dernières 24 heures : les volumes de négociation BNB/USD augmentent

Selon nos chandeliers de 24 heures sur l’analyse du prix des pièces Binance, le BNB/USD s’est négocié dans une fourchette quotidienne modérée de volatilité modérée entre 466 $ et 454 $.

Le volume de trading quotidien de Binance coin a enregistré une augmentation de 12%, ce qui porte le volume total de trading à 2,3 milliards de dollars. La domination des pièces de monnaie Binance s’élève à 3,7%, tandis que sa capitalisation boursière totale est de 6,0 milliards de dollars. BNB est classé 4e sur le marché global.

Graphique de 4 heures BNB/USD : les haussiers prennent de l’ampleur

Sur le graphique d’analyse des prix en 4 heures, les taureaux semblent être plus nombreux que les ours. Le retour des taureaux semble être assez fort, et il conduira à une forte augmentation de la paire BNB/USD.

Source : Tradingview

L’indicateur RSI penche au-dessus de 50 et pointe vers la région de surachat, ce qui signifie que la pression d’achat est plus importante. Il est peu probable que cela s’arrête de sitôt car les acheteurs entrent continuellement sur le marché.

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance : conclusion

Le marché haussier de Binance semble être imparable pour le moment. Avant le début du graphique journalier du lendemain, le BNB/USD atteindra 480 $.

réisclaimer. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.