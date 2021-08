BNB/USD fortement dans la poursuite de l’objectif de 360 ​​$ ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse du prix des pièces de monnaie de Binance sur le graphique en 4 heures montre des signaux positifs Le BNB/USD flotte fermement au-dessus de la SMA de 200 jours Le marché des crypto-monnaies a enregistré de légers gains au cours des dernières 24 heures. Les bandes de Bollinger se contractent davantage vers le graphique de négociation de 12 heures

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance : aperçu général des prix

Du début mai à la fin, le prix de Binance Coin a chuté de 70 % par rapport au sommet de 52 semaines à 692,62 $ le 3 mai à 210,95 $ le 23 mai.

Contrairement à la plupart des autres crypto-monnaies, BNB a réussi à rester au-dessus du niveau de support marqué par la moyenne mobile de 200 jours.

Cette ligne solide lui a permis de remonter au fil du temps et d’initier de nouveaux rallyes qui, selon les analystes du marché, réduiront les pertes dans la récente spirale de la pièce depuis qu’elle a atteint un sommet historique le mois dernier.

Au moment de la publication, Binance Coin est déjà en hausse de 25% par rapport au niveau de 300 $ et lutte contre une résistance à 355 $. L’objectif de frais généraux se situe entre 374 $ et 379 $. Une pression de vente importante se situe en dessous de ces objectifs et constitue le plus grand obstacle entre le prix du temps de presse et le retour du BNB à son ATH.

Uniswap, Litecoin et Chainlink sont les gagnants les plus chauds après avoir augmenté de 12, 10 et 7 %, respectivement.

Le nouvel entrant sur Binance Exchange C98 est l’altcoin le moins performant du graphique journalier, avec jusqu’à 6% de pertes.

Mouvement du prix de Binance Coin au cours des dernières 24 heures

Le prix de la paire BNB/USD s’est échangé entre 348 $ et 356 $ au cours des dernières 24 heures. Il s’agit d’une fourchette quotidienne serrée avec une différence de seulement 8 points. Le volume des transactions était supérieur de 16,09 % à celui de la veille, avec un volume quotidien total de transactions de 1,66 milliard de dollars. D’autre part, la capitalisation boursière totale a bondi de 3,48 % pour atteindre 59 milliards de dollars.

Les bandes de Bollinger se contractent davantage vers le graphique de négociation de 12 heures, suggérant une diminution de la volatilité sur l’analyse des prix de Binance Coin.

Analyse des prix de Binance Coin en 4 heures

L’analyse du prix des pièces de monnaie de Binance sur le graphique en 4 heures montre des signaux positifs d’éclatement d’une zone d’approvisionnement qui tient le prix en otage entre 350 $ et 351 $. La bande supérieure de Bollinger, qui marque la moyenne mobile de 100, est située à 362 $, une cible principale pour les taureaux alors qu’ils effacent un rallye vers 370 $.

Un motif haussier Golden Cross sur le graphique de six heures met en évidence le potentiel d’un mouvement crucial du prix de la Binance Coin. Ce schéma devrait se produire lorsque le 50 SMA de six heures passe au-dessus du 200 SMA de six heures, en plus. Historiquement, cela s’est produit lorsque Binance s’est redressée en avril par rapport à ses plus bas de novembre 2020.

Cependant, si le prix de la pièce ne dépasse pas l’obstacle du prix de 355 $, il existe de fortes chances de corriger en dessous de 350 $. Au moment d’écrire ces lignes, Binance Coin se négocie à 352 $.

Conclusion de l’analyse du prix des pièces de monnaie Binance

Binance Coin est confronté à de nombreux défis fondamentaux dans un avenir prévisible, notamment des réglementations strictes de sa bourse mère. Cependant, il y a un certain nombre de virages prévus que cela pourrait prendre. L’objectif principal est de 379 $, et après avoir dépassé la résistance psychologique de 300 $ à la fin de la semaine dernière, les taureaux devraient atteindre leur objectif d’ici la semaine prochaine.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.