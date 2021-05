BNGO Stock: Bionano Genomics entre dans un territoire d’achat spéculatif

La section des faits saillants récents de Bionano Genomics ‘ (NASDAQ:BNGO) Le rapport du premier trimestre 2021 a tout dit sur les actions de BNGO. Au cours du trimestre terminé le 31 mars, la société a expédié 11 systèmes Saphyr, soit plus du double de la même période l’an dernier. Avec ce trimestre, Bionano a porté la base installée à 107.

Source: Shutterstock

De plus, Bionano a vendu 2603 cellules de flux à matrice de nanocanaux au cours du trimestre, soit 275% de plus que l’année dernière. Tout cela s’est traduit par 3,17 millions de dollars de revenus produits et services au cours du trimestre, soit 179% de plus qu’au premier trimestre 2020.

Pas étonnant que le PDG Erik Holmlin ait qualifié le trimestre de solide début d’exercice 2021.

«2021 est un bon début pour Bionano. Au premier trimestre, nous avons vendu un nombre record de cellules à écoulement, analysé un nombre record d’échantillons dans notre laboratoire de service, favorisé une large adoption des instruments Saphyr et accéléré l’installation de systèmes Saphyr qui n’étaient pas encore opérationnels en raison des restrictions de voyage de 2020. », A déclaré Holmlin dans le communiqué de presse de la société.

Au moment où j’écris ceci, les actions de la BNGO ont augmenté de plus de 20% depuis l’annonce, soulevant le cours de leurs actions hors du territoire des penny stock. C’est en soi une excellente nouvelle si vous êtes actionnaire.

La grande question est de savoir s’il peut maintenir l’élan.

Le stock de BNGO est ramené à 10 $

Louis Navellier d’InvestorPlace a discuté de Bionano avant de publier ses résultats du premier trimestre 2021. Essentiellement, Navellier a fait valoir à juste titre que s’il devait battre les estimations des analystes pour le deuxième trimestre consécutif, le titre de BNGO serait parti pour la course.

Eh bien, les analystes s’attendaient à une perte de cinq cents par action. Il a livré une perte d’un cent de mieux à quatre cents. Le stock a décollé.

Ajoutez à cela un bilan solide, une légion croissante d’acheteurs pour ses systèmes Saphyr et Lineagen, l’acquisition de la société en août 2020 qui a augmenté son chiffre d’affaires trimestriel au quatrième trimestre 2020 d’environ 35%, et vous avez l’étoffe d’une appréciation du capital à long terme. .

Au premier trimestre, selon p. 18 de ses 10-Q, Lineagen a généré 851 000 $ de revenus. Cela représente 27% du chiffre d’affaires trimestriel global de Bionano et 88% de la croissance de ses services et autres revenus.

Bionano a payé 1,7 million de dollars en espèces pour Lineagen, a émis 6,17 millions d’actions de ses actions et pris en charge 2,9 millions de dollars de dettes. En août 2020, la transaction était évaluée à 9,6 millions de dollars.

Cela équivaut à environ 81 cents par action BNGO pour ces 6,17 millions d’actions. Au moment où j’écris ces lignes, les actions de Lineagen valent près de 33 millions de dollars, soit une augmentation de 560% sur moins d’un an.

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation sur les 12 derniers mois de Bionano sont de -44,2 millions de dollars. Il a terminé le premier trimestre avec 362 millions de dollars en espèces à son bilan. La société dispose de suffisamment de liquidités pour continuer à développer la cartographie optique du génome avec Saphyr dans le monde.

Cela n’atteindra peut-être pas 10 $ demain, mais il y en a suffisamment dans la trémie pour que le stock de BNGO y parvienne dans les 12 prochains mois.

Bionano continuera à dériver entre 5 $ et 10 $

Les systèmes Saphyr de la société sont incontestablement de plus en plus acceptés dans la communauté de la recherche médicale. Par exemple, le University Health Network de Toronto, le plus grand laboratoire de diagnostic hospitalier au Canada, utilise Saphyr. Mais Bionano a encore un long chemin à parcourir pour devenir une entreprise rentable.

Au premier trimestre, il a enregistré une perte d’exploitation de 11,16 millions de dollars, soit 14% de plus qu’un an plus tôt. Au cours du trimestre, ses charges d’exploitation ont augmenté de près de 22%. Au fur et à mesure que le chiffre d’affaires de ses produits et services continue d’augmenter, ses dépenses d’exploitation augmenteront également.

À ce stade, il génère 3,52 $ de pertes d’exploitation pour chaque dollar de ventes. C’est en baisse par rapport à 8,59 $ au premier trimestre 2020. Ses marges peuvent rester là où elles étaient au premier trimestre, ou elles peuvent à nouveau augmenter.

En supposant qu’il double ses ventes au premier trimestre 2021 et perd 6,10 $ par dollar de ventes au deuxième trimestre, il aura des pertes d’exploitation d’environ 38,6 millions de dollars. Annualisez cela et les liquidités du bilan pourraient disparaître en moins de trois ans.

Dans cet esprit, le risque pour les investisseurs est toujours très élevé. Il y a beaucoup à faire au cours des prochains trimestres pour justifier un cours de l’action de 10 $.

Un achat à long terme pour les investisseurs agressifs

Au moment où j’écris ceci, BNGO se négocie autour de 5,40 $.

Navellier a présenté d’excellents arguments en faveur de l’action BNGO comme achat à long terme. Si vous êtes un investisseur très agressif, il s’est produit suffisamment de choses ces derniers mois pour justifier un cours de l’action supérieur à 5 $. Le montant supérieur à 5 $ sera déterminé par son prochain rapport trimestriel en août.

Jusque-là, si vous aimez BNGO, essayez d’en acheter à 5,50 $ ou moins, améliorant ainsi légèrement votre marge de sécurité.

Je ne suis toujours pas totalement convaincu par l’entreprise, mais je suis beaucoup plus optimiste quant à ses efforts de commercialisation qu’il y a quelques mois.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il est apparu comprennent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse.