BNGO Stock: C’est à ce moment que Bionano Genomics devient un achat

Le battage médiatique et l’espoir se sont estompés, tout comme les actions ces dernières semaines. Mais est-ce qu’aujourd’hui Génomique Bionano (NASDAQ:BNGO) vaut votre investissement? Jetons un coup d’œil à ce qui se passe sur et sur le graphique des prix de l’action BNGO, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

L’année commerciale a commencé avec un big ol ‘bang en actions de BNGO. Au milieu d’une course haussière volatile dans les crypto-monnaies menée par Bitcoin (CCC:BTC-USD), Des actions 3D imprimant la couleur de l’argent pour les investisseurs et certains SPAC tels que Vierge Galactique (NYSE:SPCE) explosant plus haut, le stock de BNGO était juste là-haut avec les meilleurs d’entre eux. Et bien non GameStop (NYSE:GME) bien sûr. Mais un rallye d’un peu plus de 400% à la mi-février n’était pas une raison d’éternuer.

Aujourd’hui, ce dur travail a été réduit de moitié. Les actions ont clôturé jeudi à 7,83 $ et à un cheveu de perdre son statut de moyenne capitalisation avec les actions de BNGO juste au-dessus de 2 milliards de dollars en valorisation.

Source de la pression

Alors, qu’est-ce qui se cache derrière la pression dans Bionano Genomics? Décompression multiple pour les valeurs de croissance? Une rotation hors des jeux de concept et dans des actions de valeur dont le caoutchouc rencontre déjà la route? Absolument. Le battage médiatique mal placé et l’espoir pour BNGO ont également joué un rôle.

Une grande partie de la déchirure plus élevée de cette 2021 était à l’arrière du système de cartographie optique du génome (OGM) de Bionano. Connue sous le nom de Saphyr, la technologie comble un vide critique entre les technologies de séquençage à lecture longue et courte et un certain atout pour découvrir des variantes structurelles au sein des gènes.

En janvier, Saphyr a été largement présenté à la communauté des soins de santé dans le cadre d’un symposium de l’industrie bien accueilli organisé par Bionano. Et pour plus de deux bonnes raisons, aussi. En termes simples, les applications du monde réel de Saphyr incluent des traitements plus ciblés contre le cancer et le dépistage prénatal. En outre, il est même possible de mieux comprendre le nouveau coronavirus parmi d’autres possibilités.

Saphyr est évidemment très prometteur, mais une adoption plus large n’est pas dans des mois. Il est plus probable que des années se préparent. La bonne nouvelle est que Bionano a pris un bon départ avec des institutions telles que Mayo Clinic, Duke University et Penn State College of Medicine parmi celles qui utilisent déjà le système OMG.

Mauvaises nouvelles

La mauvaise nouvelle pour les investisseurs en actions BNBO? La vérification de la réalité d’un calendrier plus long pourrait être considérée comme une faille dans l’armure de Saphyr et, à son tour, pour les investisseurs dynamiques qui veulent plus de cet outil de soins de santé. Le fait est que le type d’investisseur agressif qui conduit le rallye de Bionano n’est pas connu pour sa résistance. La patience et un engagement haussier sans faille ne vont pas de pair. Et ce n’est évidemment pas le cas.

Enfin, et aggravant encore le déroulement de l’enthousiasme et de la valorisation, le rallye de Bionano a également été alimenté par des spéculations pleines d’espoir sur le fait que Ark Invest de la prodigieuse ETF Cathie Wood s’intéresse aux actions de BNGO. Cela ne s’est pas produit.

Plus de trois mois de promotion continue des stocks sur le thème « Aujourd’hui, c’est enfin le jour! » FNB ARK Révolution génomique (NYSEARCA:ARKG) montrera plus qu’un simple intérêt porte-parole, BNGO reste un œuf d’oie pour le fonds jusqu’à la fin du premier trimestre.

Graphique des cours quotidiens de l’action BNGO

Aujourd’hui et avec l’élan à juste titre dégonflé, BNGO a besoin d’un nouveau pilote. En toute honnêteté, cela pourrait être Ark Invest. Mais pour le moment, ces grandes empreintes de pas sont introuvables. C’est simplement le graphique des prix sur lequel les investisseurs pourraient choisir de concentrer leur attention.

Techniquement, le grand recul par rapport au plus haut de février a pris la forme d’un triangle bien soutenu ou d’une base de correction en «W». Je qualifierais les deux modèles de légèrement irréguliers ou modifiés, mais potentiellement très optimistes pour l’action BNGO dans les jours et les semaines à venir.

Modifié? Comme le montre le graphique quotidien fourni, j’ai utilisé le plus haut du 24 février comme point de départ de chaque modèle plutôt que le plus haut du 16 février de 15,69 $. Pourquoi? Cela semble critique après un large doji centré sur l’ancien record de 10 $ de BNGO et l’action des prix échouant rapidement. De plus, les actions ont revisité le niveau de 10 $, ce qui a agi comme une résistance au sein des deux structures de base.

Indications d’un mouvement haussier

Avec une stochastique positionnée à la hausse pour un mouvement à la hausse, les entrées de cassure à proximité promettent le début d’un cycle de prix plus haussier pour les actions BNGO. Plus précisément, une cassure de triangle au-dessus de 8,75 $ ou un mouvement à travers le pivot médian qui est aligné avec le niveau de 10 $ sont des niveaux de stock intéressants.

Si et quand les actions commencent à confirmer ces décisions d’achat, l’écart d’appel haussier 11 $ / 16 $ d’août est une stratégie de risque définie et réduite privilégiée qui offre également suffisamment de temps et de levier pour capitaliser sur un changement de tendance axé sur les modèles.

À la date de publication, Chris Tyler détient, directement ou indirectement, Greyscale Bitcoin (OTCMKTS: GBTC) et Ark Genomics Revolution ETF (ARKG), mais aucun autre titre mentionné dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.