BNGO Stock est en voie de croissance grâce à Saphyr

Ce n’est peut-être pas le développement « tout finir, être tout » pour Génomique de Bionano (NASDAQ :BNGO). Mais sa solide performance fiscale au dernier trimestre n’est pas quelque chose qui doit être ignoré. Malheureusement, c’est ce qui semble se produire avec les actions BNGO après les bénéfices.

Source : Natali_ Mis/ShutterStock.com

Depuis la publication des résultats après la clôture du 4 novembre, le cours des actions des sciences de la vie a fortement baissé. Se négociant à environ 6 $ par action avant les bénéfices, il se situe maintenant à environ 4,50 $ par action. Qu’est-ce qui motive ça ?

À mon avis, le marché dans son ensemble manque la forêt pour les arbres.

C’est-à-dire qu’ils se concentrent sur le montant relativement faible des revenus générés par Bionano le trimestre dernier. Aussi, la forte augmentation de ses dépenses de fonctionnement. En comparant cela avec sa valorisation de 1,2 milliard de dollars, cela ne s’additionne pas dans leur esprit. Oui, à première vue, cela n’a pas de sens qu’une entreprise de cette taille affiche une valorisation aussi élevée.

Mais compte tenu de tous les facteurs en jeu, il s’agit toujours d’un titre de croissance à fort potentiel. Celui qui ne reçoit pas son dû du marché. Et en y regardant de plus près, vous verrez pourquoi cette action, que beaucoup considèrent toujours comme un jeu de mèmes qui a fait long feu, peut être une excellente opportunité aux niveaux de prix actuels.

Actions BNGO et résultats récents

Pour le trimestre se terminant le 30 septembre, Bionano a généré 4,7 millions de dollars de ventes, en hausse de 112 % en glissement annuel. Tout comme ce qui s’est passé au trimestre dernier, cette société en démarrage a de nouveau affiché une croissance des revenus à trois chiffres. C’est le sixième trimestre consécutif que la société dépasse les estimations de revenus des analystes. Ces bons résultats sont dus à l’augmentation des installations de son instrument de cartographie optique du génome (OGM) Saphyr.

Encore une fois, cela n’a pas suffi à raviver l’enthousiasme des investisseurs pour l’action BNGO. Les investisseurs ont contesté les faibles niveaux de revenus et la hausse des dépenses d’exploitation. Au dernier trimestre, les charges d’exploitation se sont élevées à 21,8 millions de dollars, en légère hausse par rapport au trimestre précédent (17,9 millions de dollars) et considérablement par rapport au trimestre de l’année précédente (11 millions de dollars).

Cette réponse tiède, cependant, est à courte vue.

Si le marché prenait le temps de vraiment creuser les résultats, il verrait que Bionano fait des progrès majeurs avec Saphyr. Par exemple, comme indiqué dans le communiqué de presse sur les résultats, la société a livré un nombre record de livraisons de Saphyr. Parallèlement à l’augmentation de la base installée de son système phare de 121 à 141 d’un trimestre à l’autre, il a également enregistré une forte augmentation (122% d’une année sur l’autre) de la vente de cellules d’écoulement à nanocanaux utilisées avec l’instrument. .

Mieux encore? Ces résultats solides ne sont que les premiers succès de l’entreprise avec son produit principal. Il a tous les ingrédients en place pour augmenter ses ventes à l’avenir.

Bionano continuera à prouver qu’un marché sceptique a tort

Bien que je pense que le marché se trompe sur les actions BNGO, je ne m’attends pas à ce que les investisseurs changent rapidement de ton. Ils en ont trouvé suffisamment dans les derniers résultats trimestriels de la société pour maintenir leur opinion selon laquelle il s’agit toujours d’une action surfaite. Celui qui continuera à être en deçà des attentes élevées que beaucoup ont pu avoir à son égard.

Malgré tout, il y a beaucoup de choses en mouvement qui, dans l’ensemble, pourraient vraiment changer la vision actuelle de la plupart des investisseurs sur Bionano. Pour commencer, grâce à son offre secondaire en janvier, l’entreprise dispose des liquidités dont elle a besoin pour se développer. Avec 326 millions de dollars de liquidités, il en a plus qu’assez pour maintenir une consommation continue de liquidités, avant d’atteindre le point de rentabilité.

En outre, de plus en plus d’arguments sont avancés pour expliquer pourquoi la méthode de cette société pourrait être meilleure pour la cartographie du génome. Par exemple, dans une étude publiée dans The Journal of Molecular Diagnostics, la méthode Saphyr OGM a donné des résultats plus rapides et plus précis que la méthode traditionnelle d’analyse Southern blot. Ces avantages démontrés pourraient contribuer grandement à convaincre les utilisateurs finaux de faire le changement.

Pour couronner le tout, l’entreprise continue d’améliorer le système Saphyr. Comme ce dont j’ai parlé en parlant de Bionano le mois dernier, son accord d’achat récemment annoncé BioDécouverte pourrait entraîner une nouvelle « mise à niveau » des capacités de sa plate-forme.

La ligne de fond

Les résultats récents ne font peut-être pas grand-chose pour changer l’avis du marché sur Bionano. Mais je ne considérerais pas leur manque continu d’appréciation pour cette entreprise en démarrage très prometteuse comme un signe que vous devriez rester à l’écart. Je lui donne un « B » dans mon Portfolio Grader.

Si vous creusez dans les détails, il est clair qu’il progresse toujours avec Saphyr. Attendez-vous à ce que les choses prennent du temps. Mais donnez-lui quelques trimestres de plus, et la vision blasée du marché des actions BNGO est en train de changer radicalement.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

