BNGO Stock : la grande nouvelle de la génomique de Bionano ce matin

in

Investisseurs dans Génomique Bionano (NASDAQ :BNGO) Lundi matin, ils reprennent là où ils s’étaient arrêtés vendredi, augmentant les actions de ce qui est devenu le dernier focus sur les actions meme. L’action BNGO a bondi de plus de 15% dans les échanges avant bourse, après avoir gagné plus de 9% à la fin de la semaine dernière.

Source : Shutterstock

Qu’est-ce qui se cache derrière le mouvement ? C’est probablement le sentiment continu de la foule de Reddit r/WallStreetBets, où il y a eu une augmentation de 16,2% des mentions au cours des dernières 24 heures, selon les sites de suivi des sentiments.

Certes, Bionano a eu des nouvelles plus tôt dans la journée, avec son annonce de l’embauche d’un nouveau directeur commercial. Le vétéran de l’industrie Jason Priar assume ce rôle, apportant avec lui un certain nombre d’années d’expérience de travail avec des laboratoires qui effectuent des analyses de génome dans le cancer et les maladies génétiques.

Il dirigera les équipes commerciales de la société de génomique à travers les activités de plate-forme et de services pour stimuler les ventes et l’accès au marché avec des tiers payeurs.

Les actions de BNGO ont été déplacées sur une spéculation de compression courte

Comme l’a écrit vendredi le contributeur d’InvestorPlace Chris MacDonald, les shorts squeeze potentiels marquent la plupart des actions meme en vigueur. Dans le cas de Bionano, le pourcentage d’actions de cette société vendues à découvert se situe juste au-dessus de 13 %.

Bien que cela soit élevé, est-ce suffisant pour alimenter une courte pression efficace ?

En règle générale, les entreprises avec des ratios d’intérêt courts d’environ 20 % ou plus sont de meilleures cibles. Cependant, une attention suffisante accordée à une action spécifique pourrait faire grimper le prix à un niveau où d’autres se sentent incités à prendre l’autre côté du commerce. Un tel scénario pourrait entraîner une prophétie autoréalisatrice selon laquelle le ratio de volume court de cette entreprise augmenterait.

Comme l’a écrit MacDonald : « Pour l’instant, le battage médiatique lié aux médias sociaux est ce sur quoi les investisseurs semblent compter en ce qui concerne les actions BNGO. Au final, il s’agit d’une vraie entreprise avec de vrais fondamentaux et des perspectives de croissance. Cependant, ces détails importants ne semblent pas avoir d’importance.

À la date de publication, Robert Lakin n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Le contributeur d’InvestorPlace, Robert Lakin, est un rédacteur et éditeur financier chevronné, qui a notamment travaillé pour Bloomberg News et en tant qu’éditeur de recherche sur les actions d’achat. Son bulletin d’information Substack, TLV Strategist, couvre la scène des affaires en Israël.