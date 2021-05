BNGO Stock: Ne cherchez pas maintenant, mais Bionano Genomics peut être un achat

Que reste-t-il à dire sur Génomique Bionano (NASDAQ:BNGO) qui n’a pas été dit auparavant? Pas beaucoup. Mais si nous laissons le graphique des prix de l’action BNGO parler, cela pourrait être un double fond qui mérite d’être pris en considération par les investisseurs d’aujourd’hui.

Source: Shutterstock

Regarder ci-dessous! C’est ce que certains pourraient voir s’ils se donnaient la peine de sortir BNGO sur leur plateforme de trading ces jours-ci. Cela n’a pas toujours été ainsi, bien sûr.

Dans les mois qui ont immédiatement suivi le coup d’envoi de l’année commerciale, les actions de BNGO ont bondi de plus de 3 000%. Cela faisait partie de ce qui est devenu un phénomène en 2021. Il s’agissait d’une activité boursière désordonnée classique avec Reddit alimenté par le commerce de détail et le salon de discussion Wallstreetbets au centre.

Le stock de BNGO se fait remarquer

Mais du début humble ou presque sans vie de Bionano d’environ 50 cents à la mi-décembre au sommet de 15,69 $ en février, la hausse bien regardée du cours des actions faisait également plus que se faire remarquer par la foule de Reddit.

L’an dernier, la gestionnaire de fonds Wunderkind, Cathie Wood of Ark Investments, réfléchissait au système de cartographie optique du génome (OGM) Saphyr de Bionano pour une participation dans la société. FNB Ark Genomic Revolution (NYSEARCA:ARKG). Et il est facile de comprendre pourquoi. La clinique Mayo. Duke University et Penn State College of Medicine. Ils font partie de l’élite de la recherche médicale et utilisent Saphyr.

La technologie de BNGO comble un vide critique entre les technologies de séquençage à lecture longue et courte. Et en termes simples, le système OMG de Saphyr aide à cibler les traitements du cancer et le dépistage prénatal. C’est même la capacité d’aider à débloquer de nouveaux secrets de coronavirus.

Saphyr est-il un changeur de jeu?

Le Saphyr de Bionano a le genre de choses pour changer la donne. Et comme beaucoup d’investisseurs d’aujourd’hui le savent, cette promesse est le genre de pari sur lequel ARK aime parier de manière agressive et avec lequel il a gagné gros. Pense Tesla (NASDAQ:TSLA), Carré (NYSE:SQ) ou alors Confiance Bitcoin en niveaux de gris (OTCMKTS:GBTC).

Mais dans l’ici et maintenant, la plupart ne sont pas à bord du stock de BNGO. Et certains ne l’ont jamais été.

Les forums de discussion sur les marchés boursiers sont axés sur des points chauds tels que Niveaux de gris Ethereum Classic Trust’s (OTCMKTS:ETCG) flambée de prix spectaculairement stupide ou jeu de pièces de monnaie alt meme Dogecoin (CCC:DOGE-USD) attrayant et comique une valorisation de 80 milliards de dollars. Le stock de BNGO a souffert aux mains d’un système de pompe et de décharge utilisant du Ritalin qui a fait des vagues en 2021.

Ensuite, il y a Cathie Wood. Il s’avère que l’intérêt d’Ark pour Bionano Genomics n’est jamais devenu autre chose qu’une simple affaire de lèche-vitrines. Au milieu des enjeux engagés dans Regeneron (NASDAQ:RGEN), Teladoc (NYSE:TDOC) et 58 autres titres génomiques et liés à la santé, BNGO est encore introuvable.

Momentum fragile

Dans l’état actuel des choses, après avoir été écrasées, les actions de la BNGO se négocient à environ 5,50 $ par action et à environ 65% de son évaluation maximale. Pour être sûr, un échange de décompression multiple à partir d’histoires de croissance à indice d’octane élevé de près de trois mois est un endroit de choix pour les doigts coupables à pointer. Dire bonjour à Vierge Galactique (NYSE:SPCE) ou alors Churchill Capital (NYSE:CCIV) pour une confirmation supplémentaire de cette réalité.

L’autre maladie liée au stock de BNGO est un calendrier beaucoup plus long pour l’adoption généralisée de Saphyr en tant qu’outil de soins de santé. La patience pour ce genre de résultat ne se marie pas bien avec le parrainage fragile d’hier.

Enfin et pour être juste, même si Ark Invest avait acheté des millions d’actions de Bionano, cela n’aurait probablement pas eu d’importance. Au milieu de l’appréciation plus chère d’aujourd’hui pour les actifs à risque cycliques et basés sur la valeur, la chute spectaculaire d’Ark est une preuve certaine de la raison pour laquelle le langage standard des résultats passés ne garantissant pas les rendements futurs existe.

Graphique des cours quotidiens de l’action BNGO

Source: Graphiques par TradingView

Plus ça change, plus c’est la même chose. Et aujourd’hui, alors que l’action BNGO est résolument en disgrâce, un achat de style contrarian haussier s’est installé sur le graphique des prix. Lors de la séance de vendredi, les actions de Bionano ont confirmé une petite formation à double fond qui a sapé le plus bas de mars de l’action. Avec le modèle correctif également centré au niveau de retracement de 62% et arborant une divergence stochastique haussière sur le point de se croiser, la situation en fait un achat intéressant.

En bout de ligne, BNGO n’est pas une holding de base comme Pomme (NASDAQ:AAPL) ou alors Home Depot (NYSE:haute définition). Quelle que soit la saveur du jour de Wall Street. Mais étant donné le risque de baisse de la tendance, un potentiel de profit triple ou supérieur sur un deuxième défi de résistance au sommet semble raisonnable.

Et peut-être qu’avec l’aide de commerçants prêts à tourner leur attention ailleurs, acheter des actions de BNGO aujourd’hui semble encore mieux.

À la date de publication, Chris Tyler détient, directement ou indirectement, du Greyscale Bitcoin (OTCMKTS: GBTC), Ark Innovation ETF (ARKK) et Genomics ETF (ARKG), mais aucun autre titre mentionné dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.