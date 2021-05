BNGO Stock ne peut tout simplement pas éliminer le bug de la collecte de fonds avec toute sa dilution

Génomique Bionano (NASDAQ:BNGO) a publié ses résultats du premier trimestre le 13 mai. Il montre que la société d’instruments génomiques basée à San Diego n’a réalisé que 3,2 millions de dollars de ventes. D’une manière ou d’une autre, l’action BNGO a une capitalisation boursière de 1,23 milliard de dollars malgré une perte de 9,9 millions de dollars au cours du trimestre. Cette valeur marchande ne restera probablement pas aussi élevée, surtout maintenant que la société souhaite émettre davantage d’actions.

Source: Shutterstock

Voici ce que l’entreprise a pour cela: beaucoup d’argent. Désormais, Bionano Genomics souhaite lever près du double de ses liquidités. On a le sentiment que la direction pense qu’elle doit le faire pour justifier sa valeur marchande élevée.

Levées de fonds et dilution

Au cours des derniers mois, Bionano Genomics a fait sauter son capital afin de mettre 362 millions de dollars à son bilan au 31 mars. Cela représente désormais 29,4% de sa capitalisation boursière.

Mais le 23 mars, la société a embauché Cowen and Company pour lever 350 millions de dollars supplémentaires sur la base de son enregistrement sur étagère S-3. Jusqu’à présent, Bionano Genomics n’a pas dit combien a été collecté au cours du deuxième trimestre. Mais s’il réussit, cela porterait le solde de trésorerie à 712 millions de dollars.

Mais combien cela coûterait-il en dilution des actions? Cela pourrait être dur. L’action BNGO a baissé de près de 24% le mois dernier à 5,24 $ par action (au moment de la publication) et devrait encore baisser si la collecte de fonds se poursuit. C’est d’autant plus le cas qu’il ne semble pas y avoir de but pour cet argent supplémentaire. Il n’y a pas d’acquisition de liquidités, de dépenses d’investissement ou de plans de marketing massifs annoncés par la société.

Supposons que les 350 millions de dollars supplémentaires ne puissent être effectués qu’avec une remise importante, d’au moins 25% par rapport au prix actuel, soit 3,93 $. Au moment de la publication, la société avait 278,8 millions d’actions en circulation.

Par conséquent, lever 350 millions $ à 3,93 $ se traduirait par l’émission de 89,06 millions d’actions (soit 350 millions $ / 3,93 $ par action = 89,06 millions). Cela signifie qu’il y aurait 15% d’actions supplémentaires (soit 89,06 millions / 278,8 millions) à 319,4 millions.

Cela pourrait facilement se traduire par un cycle non vertueux de nouveaux coups sur l’action BNGO. Il passerait de 15% de 5,24 $ à 4,45 $ par action. Quel bordel. Le coût pour apporter plus de liquidités nuirait davantage au cours de l’action pour les actionnaires existants.

Que faire avec BNGO Stock

Bionano Genomics a signalé une consommation de trésorerie négative de 13,9 millions de dollars pour le trimestre dans son tableau des flux de trésorerie à la page 6 de son dépôt 10-Q. Cela correspond à une perte annuelle de flux de trésorerie disponible (FCF) de 55,6 millions de dollars. C’est peut-être pour cette raison que l’entreprise estime qu’elle a besoin de lever plus de liquidités.

Ou peut-être a-t-il en tête une acquisition qui rapportera des bénéfices à l’entreprise. Mais une chose est sûre, plus de liquidités à son bilan ne conduiront probablement pas à une hausse du cours des actions de la BNGO.

En fait, il accélérera probablement le cours de l’action à la baisse afin qu’il se négocie plus près du solde de trésorerie par action. Par exemple, avec 712 millions de dollars en espèces, moins une consommation de 56 millions de dollars au cours de la prochaine année, le solde de trésorerie serait de 656 millions de dollars. Mais il y aurait désormais 319,4 millions d’actions. Ainsi, le cash par action tomberait à 1,85 $ (soit 712 millions de dollars / 385,9 millions).

Cela représente une baisse potentielle de 5,24 $ à 1,85 $, soit une baisse de 65%. Cela signifie que personne ne gagne vraiment avec l’augmentation de trésorerie plus élevée. À moins, bien sûr, que l’entreprise puisse montrer pourquoi elle a besoin de liquidités et comment elle la rendra rentable.

Pas de guidage clair

Mais dans la publication des résultats du 13 mai, la société n’a donné aucune indication, aucune perspective de bénéfices et aucune mention de l’augmentation de trésorerie qu’elle a annoncée le 23 mars.

Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que les actions de BNGO diminuent. Ce n’est pas une bonne prévision. Les investisseurs dans les sociétés ouvertes doivent savoir pourquoi leurs participations sont diluées. Sinon, ils supposent le pire, que l’entreprise dépensera de l’argent pour des acquisitions qui ne rendront pas l’entreprise rentable.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.