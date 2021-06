BNGO Stock : r/WallStreetBets parie gros sur un court Squeeze pour Bionano

Aujourd’hui, les investisseurs en Génomique Bionano (NASDAQ :BNGO) et BNGO stock a eu une très belle journée verte. Les actions de BNGO ont clôturé la journée en hausse de 9% alors que la volatilité a continué de s’intensifier parmi les diverses actions spéculatives.

Alors que de nombreuses actions meme ont connu une baisse aujourd’hui, la hausse de Bionano est révélatrice d’un changement de sentiment sur cette société. En effet, les actions de BNGO sont actuellement très appréciées sur divers forums de discussion sur les réseaux sociaux. En passant au crible les commentaires de divers sites, nous pouvons voir un bâtiment narratif autour du stock de BNGO étant le dernier et le plus grand jeu de compression à court terme auquel entrer.

En effet, le monde de l’investissement a complètement changé. L’essor de l’investissement sans frais a entraîné une armée de day traders cherchant à gagner de l’argent rapidement. Par conséquent, l’ancien style d’investissement traditionnel d’achat et de conservation, à long terme, conservateur et axé sur les fondamentaux est terminé. Les investisseurs particuliers veulent trader comme les hedge funds. Et échanger ils le sont.

Voyons si Bionano a ce qu’il faut pour être le prochain stock de mèmes.

BNGO Stock se déplaçant sur la spéculation de compression courte

Comme pour tout short squeeze potentiel, les investisseurs doivent considérer à quel point cette société est fortement shortée. Dans le cas de Bionano, le pourcentage d’actions de cette société vendues à découvert est légèrement supérieur à 13%.

En effet, c’est élevé. Mais des questions subsistent quant à savoir si ce pourcentage est suffisamment élevé pour que les «singes» (comme ils s’appellent affectueusement) orchestrent une courte compression efficace. En règle générale, les entreprises avec des ratios d’intérêt courts d’environ 20 % ou plus sont de meilleures cibles. Cependant, de nos jours, une attention suffisante accordée à une action spécifique pourrait faire grimper le prix à un niveau où d’autres se sentent incités à prendre l’autre côté du commerce. Un tel scénario pourrait entraîner une prophétie autoréalisatrice selon laquelle le ratio de volume court de cette entreprise augmenterait. Cela reste à voir.

Pour l’instant, le battage médiatique lié aux médias sociaux est ce sur quoi les investisseurs semblent s’appuyer en ce qui concerne les actions BNGO. Au final, il s’agit d’une vraie entreprise avec de vrais fondamentaux et des perspectives de croissance. Cependant, ces détails importants ne semblent pas avoir d’importance. Que les investisseurs adhèrent ou non à Bionano aujourd’hui semble dépendre en grande partie de quel côté de la clôture les investisseurs se situent. En conséquence, les investisseurs doivent être conscients des risques et des avantages potentiels de prendre une position dans les actions BNGO aujourd’hui dans ces circonstances.

