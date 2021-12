BNP Paribas annonce que Sensex atteindra 62 000 d’ici la fin de 2022 malgré une valorisation élevée

La question des valorisations a divisé la communauté des analystes, certains affirmant qu’il y avait plus de marge de croissance, tandis que d’autres ont exprimé leurs craintes de revoir la notation des actions indiennes.

Les marchés indiens augmenteront également en 2022 malgré des valorisations élevées, et l’indice de référence des 30 actions de l’ESB devrait se situer au niveau de 62 000 d’ici la fin de l’année, contre 58 283 clôture lundi, a déclaré une maison de courtage française.

« Nous pensons que les fortes prévisions de croissance à moyen terme devraient soutenir les valorisations. Nous apprécions la stabilité des paramètres macroéconomiques qui devraient soutenir la consommation et les investissements, conduisant à des révisions continues des estimations de bénéfices », ont écrit les analystes de BNP Paribas dans leur note de perspective.

On peut noter que la question des valorisations a divisé la communauté des analystes, certains affirmant qu’il y a plus de marge de croissance, tandis que d’autres ont exprimé leurs craintes de réévaluer les actions indiennes.

La reprise rapide de la croissance du PIB après la deuxième vague de Covid et le retour des paramètres de mobilité et des niveaux d’emploi aux niveaux d’avant Covid soutiennent l’hypothèse d’une consommation robuste, ont déclaré les analystes de BNP Paribas.

On peut noter que les observateurs de l’économie, y compris la banque centrale, sont circonspects quant à la force qui reste sur le front de la consommation, qui avait été le pilier de la croissance depuis la crise financière mondiale. Les doutes proviennent de la faiblesse des revenus, en particulier dans le secteur informel de l’économie touché par le COVID qui a fait de nombreux chômeurs ou réduit le potentiel de gains.

À un moment où l’on s’inquiète d’une capacité excédentaire n’entraînant pas d’augmentation des investissements, les analystes du courtage ont déclaré que le cycle d’investissement indien était « sur le point d’une reprise durable » après une interruption d’une décennie.

Le grand pipeline national d’infrastructure du gouvernement et diverses mesures du côté de l’offre adoptées depuis la fin de 2020 devraient stimuler le sentiment d’investissement privé, a-t-il ajouté.

Il a signalé la dépréciation de la roupie comme une préoccupation, mais a ajouté que d’importantes réserves de change et une récente modération des prix du pétrole devraient en partie apaiser ces inquiétudes, tandis que la récente baisse des prix du pétrole devrait aider.

