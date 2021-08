BNPL Firm Afterpay offrira une option d’achat de Bitcoin aux clients suite à l’acquisition par Square

Actualités Bitcoin

BNPL Firm Afterpay offrira une option d’achat de Bitcoin aux clients suite à l’acquisition par Jack Dorsey’s Square

Square Inc., cofondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, la société de paiement, a annoncé qu’elle rachèterait la société BNPL (acheter maintenant, payer plus tard) Afterpay pour 29 milliards de dollars, le plus gros rachat d’une entreprise australienne.

Le montant de la transaction devrait être payé dans tous les stocks. Au moment de la rédaction, Square (SQ) se négociait à 247,26 $. Les actionnaires d’Afterpay recevront un rapport d’échange fixe de 0,375 action ordinaire de classe A Square pour chaque action ordinaire d’Afterpay (APT). Square peut choisir de payer 1% de la contrepartie totale en espèces, a déclaré dans son annonce officielle.

L’accord devrait être finalisé au premier trimestre 2022, sous certaines conditions. Dorsey, co-fondateur et PDG de Square a déclaré :

« Square et Afterpay ont un objectif commun. Nous avons construit notre entreprise pour rendre le système financier plus juste, accessible et inclusif, et Afterpay a construit une marque de confiance alignée sur ces principes. »

La société prévoit d’intégrer Afterpay dans ses unités commerciales Cash App et Seller existantes et d’offrir aux clients Afterpay la possibilité de gérer leurs paiements directement dans Cash App. En outre, les consommateurs d’Afterpay bénéficieront des avantages des outils de financement de Cash App, notamment les achats d’actions et de Bitcoin, les transferts d’argent, le cash Boost, etc.

Comme nous l’avons récemment signalé, une autre société australienne BNPL Zip Co Ltd. explore la possibilité de permettre à ses utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies à l’aide de leurs portefeuilles Zip, ce qui était l’une des nouvelles fonctionnalités de produit les plus demandées par les utilisateurs de la société. Brian Grassadonia, responsable de l’activité Cash App de Square, a déclaré :

« L’ajout d’Afterpay to Cash App renforcera nos réseaux croissants de consommateurs à travers le monde tout en offrant aux consommateurs des options de paiement flexibles et responsables. »

En s’associant à Square, Afterpay prévoit également d’accélérer sa croissance aux États-Unis et dans le monde et d’offrir un accès supplémentaire à sa nouvelle catégorie de marchands en personne, ont déclaré Anthony Eisen et Nick Molnar, co-fondateurs et co-PDG d’Afterpay. Ils rejoindront Square à la fin de la transaction.

Square nommera également un administrateur d’Afterpay en tant que membre du conseil d’administration de Square après la clôture de la transaction.

