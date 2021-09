BNPL Vs Cartes de Crédit Vs Prêts Personnels : Lequel vous convient le mieux ?

Les cartes de crédit obtiennent un score supérieur à BNPL pour l’acceptabilité universelle, car cette dernière est toujours limitée aux commerçants partenaires uniquement, bien que les fournisseurs de services ajoutent régulièrement des centaines de partenaires.

Les consommateurs, en particulier les millennials et la génération Z, recherchent aujourd’hui des solutions de microcrédit simplifiées pour mieux gérer leurs achats récurrents et ponctuels, qui peuvent être demandées facilement et utilisées de manière transparente. Tous ces facteurs ont conduit à la popularisation massive des services Buy Now Pay Later ou BNPL en Inde au cours des dernières années.

Avec plus de 30 start-ups ciblées, quelques géants du commerce électronique et même des banques et des NBFC de premier plan rejoignant désormais le mouvement, les services de BNPL en Inde progressent rapidement dans l’intégration des clients, les partenariats marchands et l’attraction d’investissements.

Selon Bankbazaar, les services de BNPL font partie de l’écosystème mondial du prêt numérique depuis plus de 15 ans maintenant. Mais la pandémie a été un stimulant pour sa popularité massive dans un passé récent en conjonction avec la montée du commerce électronique, l’approfondissement de la pénétration de l’Internet mobile et la redondance croissante des transactions en espèces, en particulier dans des pays comme la Chine, les États-Unis, l’Australie et l’Inde.

Qu’est-ce que BNPL ?

Un service BNPL permet aux clients d’effectuer des achats éligibles qui peuvent être fractionnés en plusieurs versements ou remboursés à une date ultérieure (au cours du cycle de remboursement) à des frais d’intérêt allant de zéro à faible. Les prestataires de services BNPL proposent aux clients des microcrédits à court terme pour des achats spécifiques commençant généralement à Rs 2 000 et allant jusqu’à Rs 1 lakh de limites de crédit, avec des cycles de remboursement allant de 14 jours à 30 jours (jusqu’à 90 jours, dans certains cas) selon les termes et conditions du fournisseur de services.

Cependant, des pénalités de retard (et des frais d’intérêt, dans quelques cas) pourraient être prélevées pour les remboursements au-delà des dates d’échéance, tandis que les fournisseurs de BNPL peuvent signaler les retards de paiement aux agences de crédit susceptibles de nuire aux cotes de crédit de ces utilisateurs.

Les prestataires de services BNPL utilisent souvent des mécanismes new-age pour évaluer la solvabilité des clients et l’ensemble du processus d’intégration des clients et de sanction de limite de crédit est généralement complété numériquement en quelques minutes avec des exigences de documentation minimales. Quelques acteurs proposent également des limites de crédit BNPL pré-approuvées à certains clients, selon l’étude Bankbazaar.

Les BNPL peuvent actuellement être appréciés sur un nombre croissant de sites Web de commerce électronique, de commande de nourriture, de covoiturage, de réservation de voyages, d’épicerie en ligne et de services, et même sur des portails edu-tech parmi des centaines d’autres plateformes marchandes. Les transactions peuvent être effectuées de manière transparente lors des paiements de manière sûre et sécurisée sans avoir à saisir les détails de la carte ou les OTP.

Certains prestataires de services BNPL offrent également des incitations supplémentaires aux clients sous la forme de remises supplémentaires ou de remises en argent pour profiter de leurs installations, effectuer des remboursements dans les délais ou sur des transactions spécifiques. Ces plateformes d’offre de fonds instantanées pour les achats des consommateurs gagnent généralement de l’argent grâce aux commissions des commerçants et aux frais de retard, et non aux frais d’intérêt.

Comment BNPL se compare-t-il aux prêts personnels et aux cartes de crédit ?

BNPL VS. CARTES DE CRÉDIT

Les cartes de crédit obtiennent un score supérieur à BNPL pour l’acceptabilité universelle, car cette dernière est toujours limitée aux commerçants partenaires uniquement, bien que les fournisseurs de services ajoutent régulièrement des centaines de partenaires. Les cartes de crédit offrent également des avantages et des privilèges, aidant les utilisateurs à économiser davantage et à accéder à des modes de vie plus élevés grâce à leurs transactions. Les cartes pourraient offrir des limites de dépenses plus élevées bien qu’elles puissent être plus difficiles à obtenir en comparaison en raison des normes de souscription plus strictes. Les BNPL n’ont pas de frais annuels, de traitement ou de renouvellement, ce que font parfois les cartes. Le différenciateur critique, cependant, réside dans les frais d’intérêt qui ne sont généralement pas prélevés sur les services BNPL – les utilisateurs doivent payer des frais non cumulatifs pour les retards de paiement contrairement aux cartes de crédit, bien que certaines cartes offrent également désormais des IME sans intérêt.

BNPL VS. PRÊTS PERSONNELS

Les prêts personnels sont des facilités de financement coûteuses et polyvalentes, non garanties, avec des limites de crédit beaucoup plus élevées que les services de BNPL. Cependant, des frais plus élevés s’appliquent, contrairement à BNPL. Un autre élément différenciateur essentiel est le crédit renouvelable – les BNPL proposent cela alors que les prêts personnels ne le font pas, car il s’agit de prêts ponctuels. En outre, l’âge, le revenu, la cote de crédit, la profession, etc. d’un client sont examinés par les prêteurs pour déterminer l’admissibilité au prêt, bien que le processus de demande et le décaissement du prêt soient rapides pour les prêts pré-approuvés. Les BNPL, en revanche, utilisent souvent des mécanismes new-age pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, ce qui ne prend généralement que quelques minutes.

Conclusion

Les cartes de crédit pourraient être assorties d’un plus large éventail d’avantages, d’une limite de crédit plus élevée et d’une acceptabilité universelle, mais avec des frais d’intérêt cumulatifs pour les paiements en retard. Les services de BNPL sont des facilités de crédit plus petites mais plus simples pour les achats des consommateurs auprès de commerçants partenaires se traduisant souvent par des IME n’impliquant aucun frais d’intérêt mais uniquement des frais ponctuels dans la plupart des cas. Ils peuvent également être plus faciles à inscrire par rapport aux cartes de crédit non pré-approuvées. Ces facteurs les rendent parfaitement adaptés aux utilisateurs à la recherche de facilités de microcrédit à court terme, en particulier ceux qui ne sont pas éligibles aux cartes de crédit.

Les prêts personnels sont destinés à des besoins de financement importants, souvent lors d’une crise de liquidités d’urgence, et ne sont pas recommandés pour les achats discrétionnaires de moindre envergure en raison des frais d’intérêt impliqués.

Les BNPL, les cartes de crédit et les prêts personnels sont des types de prêts différents, mais tous doivent être utilisés de manière très disciplinée. Les utilisateurs ne doivent pas sur-emprunter et minimiser leur utilisation pour financer leur mode de vie et leur consommation. Ils doivent lire attentivement les petits caractères, comprendre les frais et s’assurer que leurs cotisations sont toujours payées à temps, informe Bankbazaar.

Les cartes de crédit et les prêts personnels facturent des intérêts en cas de retard de paiement. Les BNPL facturent une pénalité. L’utilisation imprudente et les retards de paiement avec l’une de ces facilités peuvent compromettre la cote de crédit de l’utilisateur, nuisant à ses chances d’obtenir les meilleures offres lorsqu’il demande d’autres prêts à l’avenir.

En ce qui concerne les BNPL, elles changent la donne en proposant des solutions de micro-crédit transparentes à des millions de clients. Cependant, une utilisation éclairée et la plus grande discipline financière sont essentielles pour maximiser la valeur du prêt, comme tout autre produit de crédit.

