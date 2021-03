BNT Burn est au coin de la rue alors qu’une banque suisse adopte Bancor

Bancor, le market maker automatisé, représentant 5% du volume des échanges décentralisés (DEX), a vu sa TVL (valeur totale verrouillée) doubler pour atteindre 1,66 milliard de dollars et se classer dans le top 10.

Maker occupe la première place avec plus de 7 milliards de dollars en TVL, suivis de Compound et Aave avec respectivement 6,7 milliards de dollars et 5,17 milliards de dollars, selon DeFi Pulse.

Le projet DeFi prévoit maintenant de sortir la phase deux de Vortex en introduisant des frais de protocole fixes qui utilisent les frais de swap pour acheter et graver du vBNT. Chaque vBNT représente un jeton BNT verrouillé pour toujours dans le protocole, ce qui créera une pression à la hausse sur les prix. 5% des frais de swap seront utilisés à cet effet.

Le jeton BNT se négocie actuellement autour de 7,82 $, en hausse de plus de 500% depuis le début de l’année.

Le déploiement complet de Vortex devrait être effectué dans les deux prochaines semaines.

Jeudi, le compte Twitter de Bancor posté Un autre développement, une banque privée suisse Maerki Baumann avec plus de 9 milliards de dollars d’actifs sous gestion, accepte désormais la BNT ainsi que d’autres crypto-monnaies telles que BTC, LTC, ETH, BCH, XRP et USDT. Et tout récemment inscrit un sondage sur leur Twitter demander quelle crypto devrait être la prochaine, avec les options Polkadot (DOT), Uniswap (UNI), Cardano (ADA) ou Stellar Lumens (XLM). La banque propose à la fois des services de négociation et de garde.

«La possibilité de participer à DeFi via une banque peut être plus proche qu’on ne le pense», lit-on dans le tweet.

Donnez aux leaders du marché une «course pour leur argent»

Selon le dernier de Deribit étude de marché, Bancor est un «cheval noir» qui, malgré le succès d’Uniswap et la montée en puissance de concurrents similaires, continue d’itérer sur son produit d’origine.

«Avec la sortie de Bancor v2.1 en octobre 2020, la combinaison de la fourniture de liquidités unilatérale et de l’assurance IL semblait être l’USP nécessaire pour faire une percée dans l’arène DEX très contestée», a-t-il déclaré.

Le nouveau modèle de Bancor est facilité par un nouveau mécanisme d’offre de BNT élastique d, qui met la brûlure BNT dans l’image. L’approvisionnement en BNT élastique crée également la possibilité d’une assurance protocole IL.

Grâce à ses pools d’origine, ses pools de jetons shadow token stables, sa mise à l’échelle de la couche 2, son expansion inter-chaînes ainsi que des révisions de l’interface utilisateur et des améliorations supplémentaires de la gouvernance en chaîne (vote sans gaz), Bancor peut donner aux leaders du marché Uniswap & Sushiswap «une bonne course pour leur de l’argent. »

Cette recherche sur Deribit provient des membres du fonds d’investissement DeFi DeFiance Capital, qui a pris position dans BNT. Ils seront utilisés pour fournir des liquidités et gagner un rendement grâce aux frais de swap et à l’extraction de liquidité.

«Extrêmement enthousiaste à l’idée de soutenir Bancor comme l’un des protocoles de liquidité AMM les plus intéressants et innovants dans ce domaine», mentionné Arthur de DeFianceCapital.