BNTX Stock: Que peut faire BioNTech pour un Encore?

BioNTech (NASDAQ:BNTX) est assis sur un gain de 48% en 2021. Et au cours des 12 derniers mois, l’action BNTX a augmenté de plus de 168%. La raison en est que l’entreprise, en partenariat avec Pfizer (NYSE:PFE), a été le premier à commercialiser un vaccin Covid-19.

Source: Shutterstock

Cependant, l’importance du vaccin ne se limite pas à la vitesse à laquelle il est arrivé sur le marché. Le vaccin a été le premier vaccin à ARNm à recevoir même une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA). Et à mesure que le déploiement du vaccin se développe, il y a de plus en plus de preuves que le vaccin est efficace et – tout aussi important – sûr.

Mais si les investisseurs s’attendent à ce que les gains à deux chiffres se poursuivent, ils devraient se demander ce que BioNTech peut faire pour un rappel. La société prévoit de livrer jusqu’à 1 milliard de vaccins Covid-19 supplémentaires en 2021 via son propre réseau de fabrication.

Une décennie de recherche porte ses fruits

Il y a un an, de nombreux investisseurs entendaient parler des vaccins à ARNm pour la première fois. Cependant, la capacité de BioNTech à mettre un vaccin candidat sur le marché dans les délais impartis n’était pas un hasard. La société a entrepris un voyage de 10 ans pour «développer une large boîte à outils de plate-forme technologique d’ARNm».

Bien que cela ne signifie pas nécessairement que les vannes s’ouvriront, l’entreprise a une sacrée preuve de concept. Et cela pourrait ouvrir de nombreuses autres percées en ARNm. En fait, la société a récemment annoncé une recherche révolutionnaire sur un traitement potentiel de la sclérose en plaques basé sur la même technologie d’ARNm que celle utilisée dans son vaccin Covid-19.

Le pipeline prendra du temps

Un fait que les investisseurs ne peuvent ignorer est que BioNTech dispose d’un vaste pipeline. Dans le dernier rapport sur les résultats de la société (remis en mars), elle indiquait qu’elle avait 13 candidats-médicaments oncologiques et 14 essais en cours.

Cependant, un autre fait qu’il est impossible d’ignorer est que l’entreprise n’a pas de candidats qui seront immédiatement disponibles. Un seul candidat est actuellement dans un essai de phase 2, bien que la société indique qu’elle aura plusieurs candidats entrant dans les essais de phase 2 en 2021.

Cela étant dit, ce n’est pas l’opération Warp Speed. La Food & Drug Administration (FDA) n’aura pas l’urgence d’une pandémie mondiale de placer l’un de ces candidats en première ligne. Ce qui signifie que c’est probablement 2023 au plus tôt avant que l’entreprise n’ait un autre candidat retenu sur le marché.

En fait, selon les propres mots de la société: “Notre objectif est de lancer plusieurs produits supplémentaires en oncologie et en maladies infectieuses ici au cours des cinq prochaines années.”

Cela ne signifie pas que les investisseurs doivent rester à l’écart des actions BNTX. Cela signifie simplement que le seul générateur de revenus dans un avenir prévisible sera le vaccin Covid-19 de la société. Et cela peut suffire. En plus du milliard de vaccins que BioNTech prévoit de livrer cette année, il prévoit qu’il pourrait y avoir un marché continu si, comme prévu, Covid-19 devient une maladie endémique nécessitant des injections de rappel.

Évaluez le stock BNTX avec votre tête, pas votre cœur

Je me retrouve dans un endroit dangereux avec des actions BNTX. J’encourage vraiment l’entreprise et les possibilités de la technologie de l’ARNm. Le PDG de l’entreprise, Ugur Sahin, se décrit comme un cancérologue. Et à ce jour, il n’a vendu aucune action alors qu’il détient environ 20% de la société.

Mais je ne peux pas nier que BioNTech peut avoir du mal à augmenter ses revenus. Oui, 2021 sera sans aucun doute meilleur que 2020 avec quatre trimestres complets de revenus de vaccins. Mais on pourrait dire que le prix est déjà en stock BNTX.

Et les analystes sur TipRanks évaluent l’action comme un «achat modéré» avec un objectif de prix consensuel de 114,67 $, soit une baisse d’environ 6% par rapport au niveau actuel de l’action. Je vois BNTX comme une cale également, et je ne vous en veux pas si vous voulez aussi croire que cela peut être plus.

À la date de publication, Chris Markoch ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour Investor Place depuis 2019.