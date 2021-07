BNY Mellon Bank mise à profit pour fournir des niveaux de gris avec les services Bitcoin ETF

in

Grayscale Investments LLC a annoncé mardi qu’elle sélectionnerait la banque BNY Mellon (The Bank Of New York Mellon Corporation) comme fournisseur de services d’actifs pour Grayscale Bitcoin Trust. Le développement intervient alors que la société de cryptographie prévoit de convertir son fonds Bitcoin en un fonds négocié en bourse (ETF).

Selon le partenariat conclu, la banque BNY Mellon commencerait à gérer les services comptables et administratifs de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) à partir du 1er octobre. Grayscale utilisera BNY Mellon pour les services ETF suite à la conversion attendue de son GBTC de 21,5 milliards de dollars. selon Bloomberg, citant une déclaration mardi.

Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale Investments, a déclaré que ces rôles sont actuellement exercés en interne. “Notre entreprise a pris toutes les initiatives possibles pour préparer ce produit à une conversion en ETF”, a déclaré Sonnenshein dans une interview avec Bloomberg.

La société de cryptographie a également déclaré que Mellon Bank offrirait des services d’ETF et d’agence de transfert une fois que la fiducie Bitcoin serait convertie en ETF. Un tel produit nécessiterait divers services dorsaux où l’accord demande à la banque d’offrir de telles fonctions clés pour la société de cryptographie.

La dernière annonce de Grayscales intervient à peine 24 heures après que la société a obtenu l’approbation de la SEC américaine pour son fonds cryptographique diversifié (fonds Digital Large Cap), faisant du fonds une société déclarante de la SEC américaine.

Grayscale Digital Large Cap Fund soumettrait désormais ses états financiers et autres rapports à la SEC, y compris le respect de toutes les autres obligations inscrites dans la Securities Exchange Act. L’annonce a rapproché la société de cryptographie de ses engagements de convertir sa confiance Bitcoin en le premier ETF Bitcoin américain.

Ces derniers mois, BNY Mellon a également été activement impliqué dans l’industrie de la cryptographie. En février, la banque a commencé à fournir des services de garde de Bitcoin à ses clients.

Pendant ce temps, cette semaine, près de 40 000 Bitcoins sont déverrouillés sur le Grayscale Bitcoin Trust, ce qui peut affecter le marché de la cryptographie. Un analyste a commenté si GBTC serait haussier ou baissier pour le marché Bitcoin. Ulrik K. Lykke, PDG d’ARK36, a déclaré :

“En théorie, le déverrouillage des actions GBTC ne devrait avoir aucun effet direct sur le marché au comptant du Bitcoin. Cependant, si tous les investisseurs qui possèdent les actions actuellement verrouillées devaient se dépêcher de leur investissement à la fin de ce verrouillage. et ils commenceraient à vendre massivement leurs actions, cela exercerait probablement une pression à la baisse sur le prix du BTC. »

Les ETF cryptographiques confrontés à des obstacles

Grayscale a d’abord demandé un ETF Bitcoin en 2016, mais a passé le reste de 2017 à engager des discussions avec la SEC. La société a finalement retiré sa demande car elle estimait que le paysage réglementaire des actifs cryptographiques n’avait pas progressé au point où ces produits pourraient être approuvés pour le marché.

Mais depuis que l’environnement réglementaire a changé, la firme de crypto s’oriente à nouveau vers un ETF Bitcoin.

Grayscale fait partie des nombreuses entreprises du marché des crypto-monnaies qui prévoient d’obtenir l’approbation des régulateurs américains pour l’ETF Bitcoin.Au moins neuf autres entreprises ont soumis des candidatures, dont Fidelity Investments, Galaxy Digital Holdings Ltd, etc. Jusqu’à présent, la SEC n’a approuvé aucun ETF Bitcoin aux États-Unis en raison de préoccupations concernant la manipulation du marché et la volatilité associée aux crypto-monnaies.

Source de l’image : Shutterstock