BNY Mellon rejoint State Street pour prendre en charge la nouvelle plateforme de trading de crypto-monnaie

Les banques américaines BNY Mellon et State Street se joignent à quatre autres sociétés pour soutenir la plate-forme qui démarrera bientôt.

La banque américaine BNY Mellon soutient la nouvelle plateforme de trading de crypto-monnaie Pure Digital, sur les traces d’une autre grande banque américaine : State Street. Cela a été rapporté aujourd’hui d’abord par le Financial Times, puis par d’autres médias en anglais.

La banque basée à New York rejoindra un groupe soutenant la nouvelle plateforme de trading de qualité bancaire qui sera mise en service dans les prochains jours. State Street avait déjà déclaré en avril qu’il fournissait l’infrastructure de Pure Digital.

Les deux banques ont exprimé leur intention de commencer à utiliser la plate-forme pour la négociation elle-même, a déclaré le Financial Times.

Il convient de noter que ces deux banques, BNY Mellon et State Street, sont parmi les plus anciennes banques des États-Unis. Elles rejoignent quatre autres sociétés non identifiées (également bancaires) pour soutenir la nouvelle plate-forme, dont les opérations commenceront par une opération de Bitcoin “d’ici une semaine”Campbell Adams, co-fondateur de Pure Digital, a déclaré au Financial Times.

De plus, les deux banques arrivaient déjà avec des nouvelles sur la cryptographie : BNY Mellon et State Street ont annoncé la formation de divisions de garde crypto cette année, la première en février et la seconde en juin.

En savoir plus sur Pure Digital

Pure Digital, basée à Londres, est une startup de plateforme de crypto trading.

Rappelle Cointelegraph que Pure Digital est devenu le centre des projecteurs de l’industrie en avril lorsque State Street a annoncé son intention de fournir son infrastructure de négociation à Pure Digital Exchange via sa filiale technologique de change Currenex. La plate-forme de qualité institutionnelle devrait être un marché de gré à gré entièrement automatisé pour les crypto-monnaies, avec livraison physique et conservation bancaire.

Selon le rapport, les banques à l’origine de Pure Digital créeront une plate-forme d’échange de crypto-monnaie dans le but de rivaliser avec les plus grands acteurs du secteur. “Nous avons parlé à toutes les banques de premier plan, mais nous pensons que les banques dépositaires ont été parmi les premières à voir la demande, elles sont donc maintenant plus avancées”, a déclaré Lauren Kiley, PDG de Pure Digital.

Le co-fondateur de Pure Digital, Campbell Adams, a déclaré que sa plate-forme ne concernait pas la collaboration avec les institutions bancaires. A ce propos, il a dit :

“Le marché des crypto-monnaies a besoin des banques, je ne pense pas qu’il puisse évoluer sans elles.”

