BNY Mellon soutient Pure Digital pour offrir des solutions de trading crypto aux clients institutionnels Crypto new media

Au milieu de la demande croissante des clients institutionnels pour les actifs numériques, le géant de Wall Street BNY Mellon soutient la plateforme de trading crypto basée à Londres Pure Digital pour fournir des solutions de trading et de conservation.

L’un des plus grands dépositaires de pâtisseries des États-Unis, State Street, a été le premier à annoncer son soutien à la plateforme de trading. BNY Mellon rejoindra le consortium de six banques qui sont déjà dans ce projet, rapporte le Financial Times.

BNY est l’un de ces dépositaires conservateurs populaires qui protègent les actifs de certains des plus grands gestionnaires d’actifs au monde. Désormais, ces banques constatent un intérêt croissant de la part des clients pour le trading et le stockage de crypto-monnaies. S’adressant à la publication, la PDG de Pure Digital, Lauren Kiley, a déclaré :

“Nous avons parlé à toutes les banques de premier plan, mais nous pensons que les banques dépositaires ont été parmi les premières à voir la demande, elles sont donc maintenant plus avancées.”

La banque de Wall Street souhaite également explorer de « nouvelles solutions de gestion des actifs numériques » au fur et à mesure que le « paysage réglementaire se développe ». Jason Vitale, responsable mondial des changes chez le concessionnaire américain, a déclaré :

« Les actifs numériques ne feront que s’intégrer davantage dans les marchés mondiaux dans les années à venir, et cette collaboration s’accorde avec la stratégie plus large de BNY Mellon visant à développer une capacité d’actifs numériques pour les clients tout au long du cycle de vie commercial.

Parier sur la Crypto Mania

Les institutions bancaires traditionnelles ont toujours critiqué les produits et solutions cryptographiques. Les banques dépositaires se sont abstenues de manipuler des actifs risqués et volatils. Cependant, la demande croissante d’actifs numériques parmi les acteurs institutionnels les a contraints à se joindre au jeu ou à être laissés pour compte.

Plus tôt en février 2021, le géant bancaire a annoncé une nouvelle unité numérique qui offrira une solution de conservation de Bitcoin. Plus tard en juin le mois dernier, la State Street Bank a fait une annonce similaire. Le dernier partenariat avec Pure Digital montre que BNY Mellon cherche à étendre ses services en proposant le trading de crypto.

Le co-fondateur de Pure Digital, Campbell Adams, a déclaré que la première transaction sur la plate-forme aurait lieu “dans une semaine”. Cela fait également de Pure Digital la première plate-forme de négociation cryptographique soutenue par des géants traditionnels. Toutes les banques du consortium envisagent également de créer une plate-forme de négociation de crypto-monnaie en espèces.

