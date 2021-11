Bo Davis risque-t-il une punition pour une fuite d’une vidéo au Texas ?

Le Texas est entré dans cette saison de football universitaire avec beaucoup d’optimisme. Le nouvel entraîneur-chef Steve Sarkisian a dit toutes les bonnes choses, la liste était décente et le Big 12 semblait grand ouvert pour tous ceux qui souhaitaient intervenir et le prendre.

Malheureusement, les choses se sont effondrées assez rapidement. À la fois sur et en dehors du terrain, ce programme ne peut apparemment pas arrêter de s’embarrasser.

Sur le terrain, le Texas a maintenant perdu quatre matchs consécutifs. À un moment donné lors de chacune de ces quatre sorties, les Longhorns détenaient une avance. Dans trois d’entre eux, il s’agissait d’une avance à deux chiffres. Ils sont maintenant 4-5 sur l’année – bon pour la sixième place de la conférence.

En dehors du terrain, ça a été une chose après l’autre. La semaine dernière, l’un des assistants de l’équipe s’est d’une manière ou d’une autre impliqué dans une énorme controverse d’Halloween entre strip-teaseurs et singes. Cette semaine, un autre assistant s’est retrouvé du mauvais côté d’une vidéo divulguée.

Après la défaite de 30-7 du Texas contre l’Iowa State le week-end dernier, l’entraîneur de la ligne défensive Bo Davis a lancé une diatribe enflammée dans les vestiaires. Cette diatribe ferait plus tard son chemin en ligne :

L’entraîneur du Texas DL Bo Davis avec quelques mots de choix après la non-présentation du Texas à Ames. Rafraîchissant d’entendre quelqu’un avec une passion pour la victoire autre que le vieux BS « gagner est difficile ». Tirez-les dessus ! #HookEm pic.twitter.com/NA24NIuDwD – Keshav Prathivadi (@kpthefirst) 9 novembre 2021

« Cette merde n’est pas un jeu pour moi », pouvait-on entendre dire Davis. « Si vous pensez que c’est un jeu, foutez le camp de ce bus. Je me suis fait défoncer le cul et tu ************* tu veux rire ? Cette merde est réelle. Tu penses que c’est une putain de blague ? J’en ai marre de cette merde parce que cette merde est sacrément réelle. Et on a envie de rire et de plaisanter ? F ** k ça. «

Depuis que la vidéo est devenue virale, certains ont soutenu que Davis était trop dur avec son équipe. D’autres, quant à eux, insistent sur le fait que son ton était juste – citant le palmarès accompli et les championnats de Davis comme preuve qu’il sait de quoi il parle.

Alors Davis fera-t-il face à une sorte de punition pour ses paroles? Probablement pas. Sa diatribe passionnée est précisément ce que les joueurs avaient besoin d’entendre. Et même dans le climat doux d’aujourd’hui, il est difficile de voir un scénario où quelqu’un s’en prend à un entraîneur pour avoir fait ce que les entraîneurs ont fait depuis la nuit des temps.

