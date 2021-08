Bo Derek et John Corbett se marient secrètement après 20 ans ensemble

John Corbett et Bo Derek se sont enfin mariés. Dans l’épisode de mardi de The Talk, Corbett a révélé la nouvelle que lui et Derek se sont mariés en décembre après près de deux décennies ensemble. Selon Page Six, Corbett et Derek ont ​​été réunis pour la première fois en 2002 par l’ami de l’ancien de Sex and the City, l’agent hollywoodien Norby Walters.

Corbett a noté au cours de l’épisode que c’était la première fois que lui ou Derek partageaient la nouvelle publiquement. Il a commencé par dire : “A Noël, nous nous sommes mariés. Bo et moi nous sommes mariés”, Jerry O’Connell, le plus récent co-animateur du panel de The Talk, a ensuite déclaré : “J’ai remarqué votre bague, et j’allais dire quelque chose, mais pas à la télévision en direct, mais wow. Félicitations.” L’acteur a poursuivi en expliquant que lui et sa désormais épouse avaient décidé de se marier en 2020 au milieu de tous les événements stressants qui se déroulaient dans le monde cette année-là.

“Après 20 ans, nous avons décidé de nous marier”, a-t-il poursuivi. “Nous ne voulions pas que 2020 soit cette chose où tout le monde regarde en arrière et la déteste. Tirons-en une bonne chose. Comme mentionné précédemment, Corbett et Derek ont ​​été créés à l’origine par Walters. Les deux se sont rencontrés lorsque l’agent leur a organisé un rendez-vous à l’aveugle. Avant de commencer une relation avec Corbett, Derek était marié à John Derek de 1976 jusqu’à sa mort en 1998 d’une insuffisance cardiaque.

Bien que ce soit la première fois que Corbett parle de l’actualité du mariage, ce n’est pas la première fois qu’il parle de sa relation avec son partenaire de longue date. Corbett et Derek ont ​​tous deux eu une interview avec Closer Weekly en 2018, au cours de laquelle ils ont expliqué comment ils avaient réussi à faire fonctionner leur relation après toutes ces années. Selon la star de la Fashion House, le couple adore passer une journée de détente à la maison. Elle a déclaré: «Nous voyageons tous les deux tellement, donc pour nous, notre lieu de vacances préféré est la maison. C’est là que se trouve la romance. Corbett a ensuite discuté des petits détails de leur relation qui font vraiment la différence.

« Nous apprécions la compagnie de l’autre ; nous nous faisons rire les uns les autres », a-t-il déclaré. « Après 15 ans, nous nous tenons toujours la main ; nous organisons toujours des barbecues avec des amis quelques fois par semaine. [And Bo] rit toujours de toutes mes blagues même si elle les a entendues un million de fois. Nous nous apprécions simplement. Je suis triste quand elle n’est pas là.