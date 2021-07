BoA, FTX et Coinbase rejoignent Paxos en tant qu’investisseurs stratégiques ; State Street propose des services de cryptographie aux clients de fonds privés

Paxos (PAX)

Bank of America, FTX et Coinbase rejoignent Paxos en tant qu’investisseurs stratégiques, State Street offrant des services de cryptographie aux clients de fonds privés

“Aucun signe de ralentissement” de la croissance de la popularité des actifs cryptographiques, déclare Nadine Chakar, responsable de State Street Digital. Pendant ce temps, le fournisseur de liquidités cryptographiques de PayPal obtient une valorisation de 2,4 milliards de dollars alors que des noms de premier plan se joignent à son tour de financement de 300 millions de dollars.

Paxos, basé à New York, qui se concentre sur l’infrastructure back-end et active les services de crypto-monnaie de PayPal, a annoncé de nouveaux investisseurs stratégiques pour son financement de 300 millions de dollars de série D levé il y a trois mois.

À ce jour, Paxos a levé plus de 540 millions de dollars de financement avec une valorisation de 2,4 milliards de dollars.

Ces nouveaux investisseurs de premier plan comprennent le géant de l’investissement Bank of America ainsi que l’échange cryptographique FTX, Coinbase Ventures, la branche d’investissement de l’échange Coinbase et Founders Fund.

« Nous sommes au début d’une transformation technologique où une nouvelle infrastructure de marché est nécessaire pour restructurer le système financier mondial », a déclaré Charles Cascarilla, PDG et co-fondateur de Paxos.

La deuxième plus grande banque des États-Unis, Bank of America, s’enfonce lentement dans l’industrie de la crypto-monnaie, qui a rejoint le Paxos Settlement Service plus tôt cette année. Les concurrents emboîtent également le pas à Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley, qui proposent tous des services de trading de bitcoins à leurs clients fortunés.

Dans d’autres nouvelles, jeudi, State Street Corp. a également annoncé qu’elle était prête à offrir des services de reporting, de rapprochement et de traitement cryptographiques à ses clients de fonds privés en partenariat avec le fournisseur de logiciels Lukka.

“Les grands fonds traditionnels cherchent rapidement à ajouter la crypto à leurs offres, ce qui les amène à demander à leurs fournisseurs de services de confiance existants, tels que State Street, l’administration des fonds”, a déclaré Robert Materazzi, PDG de Lukka.

La deuxième banque la plus ancienne d’Amérique avec 42,6 billions de dollars d’actifs sous conservation et 3,9 billions de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2021, a également annoncé en avril qu’elle lancerait une plateforme de crypto trading pour les institutions en partenariat avec Pure Digital.

« La croissance de la popularité des actifs numériques ne montre aucun signe de ralentissement, et State Street Digital s’engage à continuer de développer l’infrastructure nécessaire pour développer davantage nos modèles de services d’actifs numériques afin de répondre aux demandes croissantes de nos clients », a déclaré Nadine. Chakar, directeur de State Street Digital.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.