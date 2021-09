boAt célèbre le Creator Day avec une nouvelle campagne mettant en vedette Kartik Aaryan

Dans le film, Kartik Aaryan soutient les créateurs de contenu en assimilant ses efforts pour agir sur grand écran aux efforts déployés par les créateurs de contenu.

La marque audio boAt a annoncé une nouvelle campagne #FloatsYourboAt mettant en vedette son ambassadeur de marque Kartik Aaryan. Conceptualisée et créée par Leo Burnett India et l’équipe marketing de boAt, la campagne comportera trois films dans le but d’établir le récit et la philosophie de la marque et de donner une valeur sociale et une reconnaissance aux réalisations de la nouvelle génération animées par la passion des milléniaux.

« Notre nouvelle campagne est élégante, moderne et reflète l’aspiration de notre marque à offrir une plate-forme à la jeunesse d’aujourd’hui. Nous sommes impatients de lancer cette campagne le jour des créateurs, le moment idéal pour célébrer la voix des jeunes d’aujourd’hui – les créateurs de contenu avec notre boAthead Kartik Aaryan », a déclaré Aman Gupta, co-fondateur et directeur marketing de boAt.

Les trois nouveaux films de la campagne #FloatsYourboAt renforcent ce récit : donner vie à l’objectif des marques en présentant les nouvelles sous-cultures émergentes et leurs communautés. L’idée est de donner une appréciation sociale à ces communautés qui ont déployé des efforts et de la rigueur pour convertir des carrières autrefois considérées comme décalées dans des industries traditionnelles. Le premier film de cette campagne rend hommage aux créateurs de contenu dont les efforts constants et la résilience incessante ont collectivement fait de la création de contenu une industrie de plusieurs millions de dollars.

Pour Vikram Pandey, directeur créatif national, Leo Burnett, toute une génération de créateurs est en train d’émerger et l’une des choses qui les retient est le manque de reconnaissance pour les efforts qu’ils ont déployés. la rigueur qu’ils mettent à créer n’est rien de moins que ce qui se passe dans la création d’une scène dans un film. Nous avons donc demandé à Kartik Aaryan de légitimer le travail acharné des créateurs. boAt avec ses avancées élégantes et technologiques a toujours été un allié des créateurs, avec cette campagne boAt devient aussi leur voix », a-t-il souligné.

Dans le film, Kartik Aaryan soutient les créateurs de contenu en assimilant son effort pour agir sur grand écran à l’effort que les créateurs de contenu mettent pour imaginer, écrire et réaliser leur propre contenu. Les anneaux lumineux ont été utilisés comme visuel unique pour la campagne, car la plupart des créateurs de contenu utilisent l’anneau lumineux lors de la production de leur contenu. La campagne est bien mise en ligne sur les plateformes numériques le jour des créateurs avec plusieurs engagements prévus avec des créateurs de contenu et des influenceurs pour amplifier davantage le film.

Cette campagne est une expression pour les artistes et créateurs en herbe qui ouvrent la voie à leurs rêves, pour ceux qui ne suivent pas le troupeau mais font leur propre chemin, a déclaré Kartik Aaryan. « En tant qu’artiste, je comprends les subtilités de la plongée dans quelque chose qui passionne profondément et mon association avec boAt a toujours été de donner vie à cette passion. Je suis reconnaissant de faire partie d’un récit qui célèbre l’agitation et la passion qui accompagnent la création de contenu et apprécie la façon dont les artistes se présentent », a-t-il ajouté.

