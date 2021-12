Boat Iris budget smartwatch avec écran AMOLED, suivi SpO2 lancé en Inde: spécifications, prix

L’Iris a un écran AMOLED rond de 1,39 pouce et est personnalisable avec différents cadrans de montre.

Boat a lancé aujourd’hui la montre connectée économique Boat Iris en Inde. Il est livré avec un écran AMOLED, des options de bracelet en cuir et en silicone et plusieurs fonctions de suivi de la santé, notamment la surveillance de la saturation en oxygène du sang (SpO2).

« Les montres connectées sont devenues la catégorie portable à la croissance la plus rapide au cours du dernier trimestre selon les dernières données d’IDC et nous sommes heureux d’annoncer la toute première montre connectée AMOLED de la marque », a déclaré le co-fondateur et directeur marketing de Boat, Aman Gupta, dans un communiqué.

L’Iris est livrée avec un cadran circulaire et des bracelets en silicone ou en cuir. Boat proposera les bracelets dans les options Active Black, Flaming Red et Navy-Blue en silicone, en plus d’un avec une finition en cuir.

Caractéristiques de l’iris du bateau

L’Iris a un écran AMOLED rond de 1,39 pouce et est personnalisable avec différents cadrans de montre. Il peut vous envoyer des alertes de notification en plus du suivi de la fréquence cardiaque et de la SpO2. Vous pouvez également utiliser la montre connectée pour enregistrer vos calories quotidiennes brûlées, le nombre de pas et la distance parcourue.

Il est livré avec huit modes sportifs intégrés, notamment la marche, la course, le cyclisme, le saut à la corde, le badminton, le basket-ball, le football et la natation. La montre connectée est classée IP68 et est livrée avec une autonomie de 7 jours.

Prix ​​du bateau Iris en Inde

Boat a lancé l’Iris en Inde au prix de Rs 4 499. Il sera disponible à partir du 23 décembre à 12h sur le site du Bateau.

