boAt s’associe à AP Dhillon pour la campagne #LiveTheSound

La marque a rejoint le groupe en tant que sponsor titre de ‘AP Dhillon: The Takeover Tour’

La marque audio boAt a annoncé un nouveau partenariat avec AP Dhillon pour sa dernière campagne #LiveTheSound. La marque est devenue le sponsor titre de « AP Dhillon : The Takeover Tour » qui se tiendra dans six villes dont Chandigarh, Gurugram, Delhi, Goa, Hyderabad et Mumbai. Avec ce partenariat, boAt souhaite toucher les passionnés de musique de toutes les tranches d’âge. La tournée musicale débutera à la mi-novembre.

« Nous sommes ravis de commencer notre collaboration avec AP Dhillon, qui est vraiment l’un des chanteurs punjabi les plus cool d’aujourd’hui. Le sens de la musique « Insane » d’AP se synchronise très bien avec boAt et nous sommes ravis de l’avoir à bord », a déclaré Aman Gupta, co-fondateur et directeur marketing de boAt.

Le panjabi-canadien Dhillon est connu pour sa musique dans des genres variés, notamment le R&B, le hip-hop, la pop et le rap. boAt a noué un partenariat avec Dhillon car il comprend le besoin de bonne musique et en particulier l’amour pour la musique pendjabi parmi les millennials. « Je suis honoré et ravi d’être associé à la principale marque audio indienne boAt alors que je retourne en Inde pour jouer en direct pour mes fans pour la première fois », a commenté Dhillon.

boAt est exploité par Imagine Marketing Pvt Ltd, fondée en 2014 par Aman Gupta et Sameer Mehta. La marque propose un portefeuille de produits allant de l’équipement audio, des vêtements intelligents, de la toilette personnelle, des accessoires mobiles, entre autres. Le portefeuille de boAt propose des produits à la mode axés sur le style de vie destinés à un public jeune et largement accessible en Inde, a déclaré la marque dans un communiqué. Imaginez Marketing Pvt. Ltd. a également fait une incursion dans les appareils de soins personnels et a introduit MISFIT, une marque de soins personnels et de soins personnels.

