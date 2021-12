Boat Vertex : restez en forme avec style

La montre est livrée avec sept modes sportifs différents et un suivi d’activité toute la journée pour vous aider à suivre facilement vos objectifs de mise en forme



La marque de technologie grand public boAt a lancé Vertex, une montre intelligente qui n’est pas seulement une machine à remonter le temps intelligente, mais un véritable compagnon de fitness qui vous aide à atteindre vos objectifs de fitness. Au prix d’un modeste Rs 2 499, il arbore l’un des plus grands écrans du segment: un cadran carré capacitif de 1,69 pouce avec une interface tactile très réactive. Qualité d’image nette, couleurs vives et texte net, l’écran donne à tout un aspect plus grand que nature.

Le Vertex est disponible en quatre couleurs attrayantes : Deep Blue, Active Black, Raging Red et Cool Grey. Vous pouvez faire votre choix parmi ces quatre bracelets de montre en silicone doux pour la peau sur ce design métallique mince et classique. Et avec plus de 100 cadrans de montre, vous pouvez continuer à les changer pour les assortir à vos tenues. Le Vertex est également résistant à la sueur, aux éclaboussures et à la poussière avec un boîtier certifié IP67 afin que vous puissiez le porter même pendant les entraînements en sueur ou les longues courses en plein air ou si vous êtes dehors un jour de pluie.

La montre est équipée de certains des capteurs de santé les plus précis. Par exemple, il suit votre fréquence cardiaque et vos niveaux de SpO2 toute la journée, jour après jour, en temps réel. Ces capteurs veillent à ce que vous soyez alerté de la santé de votre cœur et des niveaux d’oxygène dans le sang afin que vous puissiez agir immédiatement. Le boAt Vertex aide également à surveiller les habitudes de sommeil avec un suivi du sommeil intégré. Le moniteur de sommeil suit les étapes de votre sommeil (léger, profond et éveillé) pour vous donner des résumés détaillés de la santé de votre sommeil. La respiration guidée vous guide vers la pleine conscience avec la conscience de la respiration et aide à réduire votre fréquence cardiaque et votre niveau de stress.

À l’aide de Vertex et de l’application associée boAt Crest, vous pouvez concevoir vos plans d’entraînement et également obtenir des plans de remise en forme personnalisés en fonction de votre IMC et de vos niveaux d’activité actuels. Qu’il s’agisse d’un objectif de 5 km ou d’un marathon, le Vertex vous aidera à atteindre vos objectifs de mise en forme, à vous entraîner et à passer à un mode de vie plus sain. Vous avez le choix entre huit modes de sports actifs : marche, course, vélo, saut à la corde, badminton, basket-ball et football qui vous aident également à suivre vos calories quotidiennes brûlées, les pas effectués et les distances parcourues. Le Vertex a une longue durée de vie de la batterie qui peut vous aider avec vos défis de santé et de remise en forme et vos cycles de sommeil de routine jusqu’à 10 jours avec une seule charge.

Prix ​​public estimé : Rs 2 499

