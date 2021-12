Bob Arum a travaillé dans l’administration Kennedy, est tombé amoureux de la boxe grâce à Muhammad Ali et ne montre aucun signe de ralentissement, à 90 ans alors qu’il cherche à assurer l’avenir immédiat de Tyson Fury

Bob Arum est sur le point d’avoir 90 ans, est un promoteur de boxe depuis 55 ans et pourtant, il y a une lueur de jeunesse dans ses yeux lorsqu’il s’ouvre sur tout, de la prochaine étape de Tyson Fury à sa propre entrée inhabituelle dans le sport.

« Je ne suis pas tombé amoureux de la boxe, je suis tombé amoureux de Muhammad Ali », a déclaré Arum à talkSPORT via Zoom. En fait, le chef de Top Rank n’avait même jamais assisté à un combat de boxe avant d’accepter de promouvoir la défense du titre mondial des poids lourds d’Ali contre George Chuvalo au Canada en 1966.

Arum est une figure de la boxe depuis plus de 50 ans et ne semble pas vouloir s’arrêter de si tôt malgré ses 90 ans

Rex

Muhammad Ali contre George Chuvalo en 1966 était le premier goût d’Arum à la boxe après avoir servi dans l’administration Kennedy

« Il était persécuté aux États-Unis à cause de la position qu’il prenait, de ne pas entrer dans l’armée », explique Arum à propos de la position d’Ali contre la guerre au Vietnam. «Mais quand j’ai signé pour être l’avocat et le promoteur d’Ali, je me suis imaginé ne faire que ce combat. Et puis redevenir juste un avocat pour lui.

Le début de la carrière d’Arum – en tant qu’avocat au ministère de la Justice des États-Unis pendant l’administration Kennedy – était loin des cartes de combat et des flash knockdowns. Mais comme il y est encore plongé en 2021, le virus de la boxe a dû le piquer.

« Oh, bien sûr, parce que c’est un sport passionnant », dit-il. «Mais avant de faire mon premier combat avec Ali, je n’avais jamais vu de combat auparavant. Je n’étais pas un fan de boxe. Je me souviens quand j’étais très jeune, j’ai écouté quelques émissions de radio quand Joe Louis se battait – je remonte aussi loin ! Mais je n’avais jamais entendu parler de Ray Robinson et Jake LaMotta, des gars comme ça.

Le plus remarquable, c’est que ça continue. Arum est drôlement direct, peut-être parce qu’il a depuis longtemps cessé de se soucier de qui il offense, des journalistes des bombardements F à quelques coups de gueule lancés sur Teofimo Lopez, la star des poids légers construite sous la bannière de Top Rank.

Intitulé « La guerre », l’épopée de 1985 est l’un des combats légendaires de la boxe et c’est celui sur lequel Arum se souvient avec tendresse

Les personnes avec lesquelles le promoteur vétéran a travaillé se lisent comme un who’s who de la royauté de la boxe

Ses promotions préférées personnelles sont un aperçu des plus grands combats des 50 dernières années. « Le combat Marvin Hagler-Tommy Hearns », dit-il, les énumérant. « Le combat Hagler-Leonard, Roberto Duran et Davey Moore au Madison Square Garden. Quelques combats d’Ali-Joe Frazier – vous ne pouvez pas en choisir un seul, vous savez ?

« Maintenant que vous avez demandé cela, je pense : qu’en est-il de George Foreman et Michael Moorer ? Et Oscar De La Hoya et Felix Trinidad ? Et Manny Pacqiauo ? J’ai tellement fréquenté, avec tellement de grands combattants, que n’importe quelle liste que je fais, je vais laisser de côté quelque chose.

Avec toutes les superstars qu’Arum a aidé à construire, cependant, il doit y en avoir une qui a glissé à travers les mailles du filet : un boxeur qui n’a jamais réalisé son véritable potentiel. Étonnamment, Arum choisit un champion du monde qui était autrefois classé parmi les meilleurs livre pour livre avant une chute rapide et ses luttes pénibles à la retraite.

« Donald Curry était un super, super poids welter », dit Arum. «Mais à un moment donné, il a déraillé, car il est devenu un homme d’affaires et s’est égaré. Et au moment où il est revenu, je lui ai donné ce qui semblait être un combat facile avec Lloyd Honeyghan – qui l’a battu. Et il n’était plus le même après ça.

.

Arum a également promu les combats de Pacquiao

.

De La Hoya est devenu professionnel sous la bannière Top Rank, mais les relations ont finalement tourné au vinaigre

«Il a combattu Mike McCallum chez les poids moyens juniors et boxait le pantalon de McCallum, puis McCallum l’a assommé. Malheureusement, c’était tout pour Donald Curry [as a top star]. Et, à vrai dire, Curry avait autant de capacités que Sugar Ray Leonard et Bud Crawford.

Des éloges, bien qu’au Royaume-Uni, cette histoire soit renversée, l’arrêt de Honeyghan étant considéré comme l’une des plus grandes victoires jamais remportées par un combattant britannique. « D’accord », dit Arum. «Mais encore une fois, tout était une perte de concentration de Curry. La même chose s’est produite avec Teofimo Lopez [against George Kambosos…]”.

La défaite bouleversée de Lopez, 24 ans, contre l’Australien est clairement dans l’esprit d’Arum. Le combat longtemps retardé est survenu après que Triller ait remporté une offre de bourse pour le concours, avant de finalement se retirer. Arum – certes un observateur biaisé – pense que Lopez et son équipe s’en sont mieux tirés en laissant Top Rank gérer leurs affaires promotionnelles.

Mais Arum sait que la boxe n’est pas l’endroit pour rechercher la loyauté des deux côtés. « J’ai appris à ne jamais tomber amoureux d’un combattant, car ils vous brisent toujours le cœur », a-t-il déclaré un jour. De quel boxeur, demande talkSPORT, a-t-il appris cette leçon ?

Les plus grands noms de la promotion

La boxe a eu son lot de promoteurs hauts en couleur et en voici quelques-uns, avec les plus grands noms avec lesquels ils ont travaillé

Bob Arum : Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya, Marvelous Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Erik Morales, Terence Crawford, Josh Taylor

Don King : Mike Tyson, Evander Holyfield, Julio Cesar Chavez, Felix Trinidad, Larry Holmes, Christy Martin, Roberto Duran, Ricardo Lopez

Frank Warren : Naseem Hamed, Ricky Hatton, Joe Calzaghe, Chris Eubank, Nigel Benn, Frank Bruno, Winky Wright, Marco Antonio Barrera, Joe Joyce

Eddie Hearn : Anthony Joshua, Oleksandr Usyk, Carl Froch, Dillian Whyte, Katie Taylor, Callum Smith, Tony Bellew, Devin Haney

« Eh bien, je l’ai fait avec De La Hoya et Floyd Mayweather. Et regardez Teofimo : ils ont commencé à jouer à des jeux avec les offres de bourse et tout. Vous savez, parfois cela fonctionne pour le combattant et parfois ils obtiennent leur récompense, comme Lopez l’a fait.

Aie. Pour être juste envers Arum, il ne ressent pas de ressentiment lorsque cela fonctionne pour un combattant qui passe à autre chose. Il a admis que Mayweather avait fait un excellent travail de promotion après que le « Pretty Boy » a quitté le Top Rank en 2006 et est devenu une vache à lait PPV. « Il a réalisé le potentiel que je n’avais pas », a déclaré Arum à la BBC en 2019. « Il a fait fortune. »

Un combattant avec lequel Arum a un lien fort maintenant est le charismatique Fury. Le poids lourd invaincu et son co-promoteur ont partagé de manière mémorable les tâches de karaoké sur « American Pie » sur le ring après le deuxième combat de Wilder en 2020. Mais alors qu’Arum prétend que Fury est en passe de devenir un grand poids lourd de tous les temps, il est enthousiaste pour le joueur de 33 ans d’augmenter son activité et de cimenter son héritage.

« J’espère qu’il s’en tient à ce qu’il a à faire ; battez-vous simplement régulièrement », dit Arum. «Il doit se battre dès fin février ou début mars, et disputer trois combats l’année prochaine. Pour être un vrai grand, vous devez vous battre souvent.

Tyson Fury – Instagram

Arum est le promoteur de Tyson Fury et un bon ami de la famille

Mikey Williams/Meilleur rang

Il était sur le ring et a été amené à signer avec le boxeur plus grand que nature lorsqu’il a remporté la ceinture WBC

« Mon sentiment pour Fury est qu’il devrait aller directement à un combat contre Dillian Whyte. Et puis combattez le vainqueur d’Oleksandr Usyk et Anthony Joshua. Il y a des gens qui pensent que Joshua devrait se retirer [from the Usyk rematch], ce qui est bien. Mais cela va causer de grandes complications, légalement, si cela devait arriver. »

Arum est peut-être sur le point d’avoir 90 ans, mais s’il encourage Fury à se battre plus fréquemment, il se propose essentiellement de travailler encore plus l’année prochaine. Aussi unique que soit son parcours dans le sport, l’amour d’Arum pour la boxe reste vif. talkSPORT n’a qu’une question de plus pour un homme sur le point d’atteindre le « neuvième étage » de la vie : quelle est la leçon la plus importante que la vie lui ait apprise jusqu’à présent ?

« Eh bien, c’est que vous essayez – dans la mesure de vos capacités – de faire la bonne chose », dit-il. « Parfois, même si vous essayez de faire la bonne chose, ce que vous faites s’avère être la mauvaise chose. Ça arrive.

«Mais je pourrais toujours vivre avec mes décisions. Cela ne m’a jamais déchiré ni fait de moi une personne amère. En boxe, si souvent, les gens font des choses et quand ils ne s’entraînent pas, ils deviennent amers. Et quand vous devenez amer, c’est comme un cancer qui vous ronge. Quand cela arrivera, vous ne durerez pas longtemps.

« J’ai donc essayé de faire ce qu’il fallait. Parfois, ça marche; parfois non. Mais cela ne m’a jamais rongé, car je peux toujours me justifier ce que j’ai fait.

