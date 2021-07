Bob Arum affirme que Deontay Wilder n’aurait pas eu de revanche contre Tyson Fury si le combat contre Anthony Joshua était officiel

Deontay Wilder obtiendra le tir contre Tyson Fury pour lequel il s’est battu si fort le 24 juillet.

Alors qu’il était largement rapporté à l’époque que Fury et Wilder avaient signé pour une trilogie, Fury a insisté pour que la fenêtre pour faire le troisième combat soit passée pendant la pandémie et a ainsi commencé à viser le combat pour le titre incontesté avec Anthony Joshua.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra tout recommencer

Un jour après que Fury a annoncé qu’il combattrait Joshua en Arabie saoudite, un juge d’arbitrage a ordonné qu’il défende plutôt sa ceinture WBC lors d’un troisième combat avec The Bronze Bomber.

Cela a laissé Fury et Joshua dans la poussière et maintenant The Gypsy King est en compétition ce mois-ci et Joshua semble affronter Oleksandr Usyk fin septembre.

Si les deux hommes réussissaient à défendre leur titre, ils pourraient ostensiblement se rencontrer l’année prochaine.

Mais quels seraient les obstacles potentiels à un tel combat ? Bob Arum, membre de l’équipe promotionnelle de Fury, dit que rien ne l’arrêterait et que cela n’aurait pas dû être arrêté cette fois.

Le combat pour le titre incontesté devra attendre

Arum a déclaré à Sky Sports: “La réponse est aucune. Il n’y a eu aucune rupture entre le côté Fury et le côté Joshua. Rien.

«Le combat n’a pas pu être finalisé pour l’Arabie saoudite, puis l’arbitre dans la situation de Wilder a estimé qu’il pourrait, s’il décidait du cas pour Wilder, interdire à Fury de combattre quelqu’un d’autre que Wilder.

«Mais si le contrat avait été signé, il ne l’aurait jamais fait. Il aurait peut-être donné à Wilder des dommages-intérêts, mais il n’aurait pas arrêté le combat.

«Mais encore une fois, il n’y avait pas de contrat signé pour ce combat. Cest ce qui est arrivé. C’est aussi clair et aussi simple que cela.

Tyson Fury – Instagram

Bob Arum dit que si Fury et Joshua avaient été signés plus tôt, Wilder n’aurait pas obtenu sa revanche

Arum dit qu’aucun accord n’a été conclu et qu’il est clair que la conclusion de l’accord a été laissée entre les mains de Matchroom Kingpin Eddie Hearn.

Mais, Fury a annoncé sans équivoque que le combat était confirmé, en déclarant: “Le prince Khalid d’Arabie saoudite et il m’a dit que ce combat était à 100% le 14 août.”

S’ils parviennent à conserver leurs titres et à reprendre le combat, Arum pense qu’au début de 2022, le combat pourrait avoir lieu au Royaume-Uni.

Bob Arum est convaincu que Fury et Joshua peuvent toujours arriver

Il a déclaré: «La prochaine fois, si c’est Joshua et Tyson Fury, tout d’abord, où le combat devrait-il avoir lieu?

«Il y a un gros argument selon lequel à ce moment-là, la pandémie est derrière nous, nous attendons le printemps et nous le faisons à Wembley, ou dans l’une des grandes arènes.

« Si on voulait le faire en hiver, on peut le faire à Cardiff [Principality Stadium], parce que 70 000 places, arène couverte, ou ça peut aller en Arabie Saoudite.