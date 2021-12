Bob Arum confirme que le prochain combat « logique » de Tyson Fury est Dillian Whyte et dit que « Gypsy King » veut trois combats en 2022

Bob Arum a confirmé que Tyson Fury veut se battre trois fois en 2022 et insiste sur le fait que Dillian Whyte est le prochain adversaire « logique ».

Le champion des poids lourds WBC était le dernier sur le ring en octobre lorsqu’il a catégoriquement éliminé Deontay Wilder pour conclure leur trilogie passionnante.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury est co-promu par Bob Arum et Frank Warren

Il semblait que le prochain combat serait un combat pour le titre incontesté et une confrontation potentielle avec son rival britannique Anthony Joshua.

Cependant, avec Joshua cédant ses ceintures à Oleksandr Usyk, la chance d’une bataille nationale pour les âges s’est rapidement dissipée et le Britannique a déclenché sa clause de revanche instantanée avec l’Ukrainien.

Cela a laissé le champion par intérim WBC Whyte comme peut-être le dernier prétendant légitime au titre, malgré son arbitrage en cours avec le conseil de sanction pour ne pas l’avoir appelé challenger obligatoire en 2019.

Et le supremo de Top Rank, Arum, insiste sur le fait que Fury veut être actif au cours des 12 prochains mois et que « The Bodysnatcher » pourrait être le premier sur sa liste.

Mark Robinson/Matchroom

Whyte est le champion WBC « par intérim » des poids lourds

« Je pense que Dillian Whyte devrait être le prochain combat de Tyson Fury », a déclaré Arum à talkSPORT.

«Nous devons aller de l’avant et trouver un rendez-vous et un adversaire pour Fury.

« Et il me semble qu’il est logique que ce soit Dillian Whyte. »

Fury a fait son retour en 2018 et s’est battu six fois avant février 2020 lorsqu’il a éliminé Wilder pour remporter le titre WBC à Las Vegas.

.

Le troisième combat de Fury et Wilder était un classique instantané

Pourtant, le joueur de 33 ans originaire de Morecambe a ensuite été tenu à l’écart à cause de la pandémie et n’est revenu que début octobre – une absence de 20 mois.

Compte tenu de son temps prolongé hors du ring, Arum insiste sur le fait qu’il veut voir le Britannique se battre beaucoup plus régulièrement cette année et a averti les prétendants poids lourds restants qu’il serait prêt pour n’importe lequel d’entre eux.

« Ce que j’aimerais voir, et c’est ce qu’il aimerait voir, monter sur le ring fin février ou mars et faire au moins trois combats en 2022.

« J’espère que c’est comme ça que tout se déroulera, Fury est prêt à combattre n’importe qui.

« Je crois vraiment qu’il est le poids lourd prééminent au monde, il n’y a personne qu’il hésiterait à combattre. »

