Bob Arum déclare que Teofimo López doit se battre à 140 livres

Bob arum, un promoteur de Top Rank, a déclaré qu’il voulait Teofimo López combattez à 140 livres à partir de maintenant, car vous ne voulez pas qu’aucun de vos combattants ne risque à nouveau sa vie en essayant de prendre du poids pour ses combats.

Ces déclarations interviennent après qu’il a été découvert que Teofimo avait de l’air dans la poitrine et le cœur après son combat contre George Kambosos Jr. L’équipe médicale qui l’a examiné a affirmé qu’il risquait fortement de mourir au combat. De plus, ses symptômes se sont aggravés lorsqu’elle a commencé à se réhydrater après la pesée.

Bob arum a une vaste expérience dans la gestion de la carrière de boxe; le légendaire promoteur a parlé de l’avenir de Teofimo López après avoir perdu contre George Kambosos. Arum Il a souligné l’énorme aversion que les boxeurs appliquent à ces pratiques pour manipuler leur poids : « La seule chose que je déteste dans la boxe, c’est de prendre du poids artificiellement, les athlètes pensent que cela leur donne un avantage, et c’est probablement le cas, en combattant dans une division qu’ils devraient vraiment. être dedans. «

Comme indiqué Arum, c’est quelque chose que les boxeurs « devraient éviter »: « Lopez n’a pas perdu du poids correctement, car il a choisi de se déshydrater. Il a eu de graves problèmes avec ses poumons et son œsophage, ce qui l’a amené à être sur le point de mourir. Désormais il n’y aura plus de poids léger, il faut aller super léger ». De même, le promoteur a souligné qu’il envisageait de rencontrer à la fois les López et avec son père pour préciser que désormais « il n’y aura plus de 135 livres, il combattra à 140 ».

« Ils devraient être dans une division supérieure, mais ils se battent tous dans les divisions inférieures car ils ont alors un avantage de taille sur leur adversaire. »