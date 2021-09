Bob Arum dit à Anthony Joshua de laisser Tyson Fury combattre Oleksandr Usyk et affronter le vainqueur – mais insiste sur le fait qu’Eddie Hearn « est tout ego » et ne le laissera pas se produire

in

Bob Arum a exhorté Anthony Joshua à renoncer à son match revanche proposé en 2022 avec Oleksandr Usyk après sa défaite samedi soir.

Au lieu de cela, le légendaire promoteur de Top Rank insiste sur le fait que « AJ » devrait plutôt laisser Fury combattre l’Ukrainien pour couronner un champion incontesté des poids lourds et combattre le vainqueur.

Mikey Williams/Meilleur rang

Arum fait la promotion de Tyson Fury aux États-Unis et Frank Warren est son promoteur au Royaume-Uni

Joshua a subi sa deuxième défaite professionnelle au Tottenham Hotspur Stadium alors qu’il était disséqué par l’ancien champion cruiserweight.

Une décision unanime ne rend pas justice à Usyk, car il a parsemé son ennemi beaucoup plus gros de mains gauches droites et l’a laissé perplexe avec son jeu de jambes et ses feintes insaisissables.

Avec Fury prêt à défendre ses titres poids lourds WBC et Ring Magazine le 9 octobre contre Deontay Wilder, un combat que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT, Arum pense que le match entre les deux Britanniques peut encore être sauvé.

Un combat incontesté pour le titre des poids lourds devait avoir lieu le 14 août en Arabie saoudite, mais Arum a mis au point un plan astucieux pour garantir que la «bataille d’Angleterre» puisse toujours avoir lieu.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a sorti Joshua pour gagner par décision unanime

Lorsqu’on lui a demandé s’il donnait à Joshua une grande chance dans le match revanche, Arum a déclaré à iFL TV: “Non, je ne le fais pas. Et je pense que Joshua serait bien s’il était capable de prendre quelques combats de plus avant le match revanche avec Usyk.

«Et si les gens étaient raisonnables, Joshua conclurait un accord si Tyson Fury réussissait avec Wilder, pour permettre à Usyk de combattre Tyson Fury et pour que chaque combattant accepte contractuellement son prochain combat – que ce soit Usyk ou Fury – pour combattre le vainqueur. .

« C’est sensé. Mais encore une fois, c’est de la boxe et des promoteurs avec des egos et des combattants qui ne prennent pas à mon avis la bonne décision mais qui font vraiment des combats basés sur l’émotion.

Il a poursuivi: «Eddie Hearn étant Eddie Hearn, qui est tout ego, n’écoutera pas quelque chose qui a du sens.

Ian Walton/Salle de match

Arum a également tiré un coup de feu sur son rival Hearn

«Il poussera, à mon avis – ce qu’il peut légalement – ​​le match revanche avec Usyk et ce sera une défaite supplémentaire sur le record de Joshua et l’empêchera de ce que je pense être un combat massif contre le champion unifié.

«Usyk combat Tyson Fury ou Wilder. Et [Joshua] combat le vainqueur. Et puis nous sommes dans quelque chose que le public peut comprendre.

« Maintenant, tous les yeux seront rivés sur Wilder-Fury, le vainqueur de ce combat sera accepté comme le champion légitime des poids lourds – en particulier si Joshua se lance directement dans un match revanche avec Usyk, ce qui, à mon avis, est le mauvais choix pour lui. »