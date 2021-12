Bob Arum explique que l’accord de retrait d’Anthony Joshua pour permettre à Tyson Fury contre Oleksandr Usyk de se produire ensuite est peu probable à cause de Dillian Whyte

Bob Arum a minimisé la possibilité d’un accord de retrait qui verrait Anthony Joshua autoriser Tyson Fury contre Oleksandr Usyk à se produire ensuite.

Le co-promoteur américain de Fury avait déjà fait campagne pour la suggestion, mais a maintenant apparemment admis sa défaite dans cette affaire.

Mikey Williams/Meilleur rang

Arum fait la promotion de Tyson Fury aux États-Unis et Frank Warren est son promoteur au Royaume-Uni

Arum a déclaré à talkSPORT: «Je pense que Dillian Whyte devrait être le prochain combat pour Tyson Fury.

«On parle d’Usyk qui a battu Joshua – Joshua a une clause de revanche – et on parle de Joshua qui se retire.

«Mais Joshua ne se retirera pas à moins qu’il ne garantisse le vainqueur de Fury contre Usyk, et comment quelqu’un l’assure-t-il lorsque Whyte est dans la position obligatoire?

« Donc, la façon dont je pense que ça va tomber est Fury contre Whyte et je pense que ce combat [should be] au Royaume-Uni.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a été sévèrement battu par Usyk en septembre

AJ avait précédemment insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de se retirer de son match revanche avec Usyk, mais n’a pas complètement exclu l’idée.

Joshua a déclaré à iFL TV : « Je pense que les gens savent qu’il ne faut pas m’approcher avec ces ordures.

«Je pense que les gens savent qu’il ne faut pas m’approcher avec ces taureaux ***. C’est peut-être venu à mon équipe, mais je pense qu’ils sauraient ne pas me l’apporter à la minute.

« Laissez-moi être sincère avec vous, à ce stade de ma carrière, il ne s’agit pas d’argent, mais de respect.

« Vous devez regarder ce que je veux de ce match. Le numéro un est le respect – tu ne dois pas m’aimer, mais tu me respecteras.

Fury veut combattre Usyk pour toutes les ceintures

«La deuxième chose est de devenir un combattant de retour – quelqu’un qui était prêt à combattre les meilleurs de sa division.

«C’est pourquoi je combattrai encore à ce jour n’importe qui, parce que je pense que cela fera partie de mon héritage, le meilleur CV, le meilleur champion poids lourd, trois fois champion poids lourd, tout ça. C’est un combattant de retour en arrière.

« En termes de retrait, je ne sais pas si cela correspond à ce que je défends moralement.

« Mais laissez-moi être vrai avec vous, je veux aussi être connu comme l’un des hommes d’affaires les plus intelligents…

« Si l’argent est juste, nous devons l’examiner, mais le respect pour moi a beaucoup plus de valeur que l’argent.

« Il s’agit d’abord de respect, de ce pour quoi je suis connu lorsque je quitte cette division des poids lourds, et la troisième chose est l’homme d’affaires le plus intelligent.

« Est-ce que je prendrais l’argent du retrait ? S’il s’agit d’une décision commerciale intelligente ? Cela affectera-t-il ma réputation et mon respect? Vais-je encore combattre les meilleurs combattants ?

«Je dois considérer ces trois choses dans ma carrière. Ce sont les trois choses et les trois principes que je défends vraiment quand il s’agit de combattre.