Bob Arum pense que Teofimo López devrait passer au super léger

Si quelqu’un a de l’expérience dans la gestion de la carrière d’un boxeur, c’est Bob arum. Le légendaire promoteur a parlé d’avenir Teofimo López, après avoir perdu contre George Kambosos.

« Encore une fois, c’est quelque chose que les boxeurs devraient éviter. Il n’a pas maigri comme il aurait dû. Il s’est déshydraté. Il avait des problèmes avec ses poumons et son œsophage. Il meurt presque. J’ai dit, assurez-vous que vous allez bien. Je vais le rencontrer lui et son père et il n’y aura plus de poids léger, il doit aller en super léger »dit Arum.

«Ce que je déteste dans la boxe, c’est la prise de poids artificielle parce qu’ils pensent que cela leur donne un avantage, et c’est probablement le cas, de se battre à un poids auquel ils ne devraient vraiment pas être. Ils devraient avoir un poids plus élevé, mais tout le monde se bat dans les divisions inférieures car ils ont alors un avantage de taille sur leur adversaire. », a affirmé le patron de Top Rank.