Bob Arum révèle deux nouveaux adversaires pour Tyson Fury pour le combat de mars

Fury devrait revenir sur le ring en mars (Photo: .)

Le co-promoteur de Tyson Fury, Bob Arum, a révélé qu’Andy Ruiz Jr et Robert Helenius étaient deux options possibles pour « The Gypsy King » en mars.

La WBC a ordonné un combat entre leur champion Fury et son compatriote britannique Dillian Whyte, mais un certain nombre de problèmes restent en suspens.

Whyte est actuellement en arbitrage juridique avec la WBC et le camp de Fury ne s’attendant pas à ce que l’affaire soit résolue de si tôt, ils envisagent maintenant d’autres options.

Fury devrait se battre en mars, mais pas avec son titre WBC en jeu en raison de l’affaire en cours avec Whyte.

Frank Warren a récemment révélé que quatre combattants étaient envisagés, Arum réduisant désormais ce nombre à deux, l’Américain insistant sur le fait que Whyte et son équipe se prévalent d’un tir au titre.

Ruiz dans le cadre (Photo: .)

«Dillian Whyte pourrait avoir ce combat. Nous ferions ce combat », a déclaré Arum à IFL TV.

«Mais ils sont – à notre avis – très avides de ce qu’ils demandent…

« Nous leur avons offert une très bonne affaire. Une affaire de sac à main bien plus qu’ils n’en ont jamais eu dans n’importe quel combat, et cela ne les a pas émus.

«Nous avons parlé au chef de la WBC – Mauricio Sulaiman.

« Et il a dit: » Écoutez, ça me brise le cœur, mais allez trouver un autre adversaire, combattez sans le titre WBC, nous n’allons pas vous l’enlever et vaquer à vos occupations.

«Dillian Whyte devrait vraiment venir à la table et conclure un accord pour combattre Tyson Fury.

« Mais cela n’arrivera probablement pas, alors ils vont jouer l’arbitrage et Frank Warren et moi recherchons un autre adversaire pour faire le combat de Fury à Manchester ou à Las Vegas.

«Andy Ruiz Jr est une possibilité. Robert Helenius – un grand gamin finlandais qui sait vraiment se battre. Ce sont les deux principaux gars.

Ruiz Jr n’a combattu qu’une seule fois depuis sa défaite contre Anthony Joshua en décembre 2019, battant Chris Arreola en mai.

Helenius, 37 ans, s’est quant à lui imposé dans le classement après d’impressionnantes victoires consécutives contre Adam Kownacki.



PLUS : Tyson Fury contre Dillian Whyte subit un coup dur alors que Frank Warren révèle que quatre nouveaux adversaires sont en discussion pour mars



PLUS : ‘Il s’adapte à n’importe quel adversaire !’ – Oleksandr Usyk a déjà un plan de match pour battre Tyson Fury, déclare le manager de l’Ukrainien

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();