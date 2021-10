Bob Arum a admis qu’il avait eu tort de distinguer Kate Abdo dans une diatribe après qu’elle ait tenté de créer un face-à-face entre Tyson Fury et Deontay Wilder.

Le diffuseur britannique a subi de plein fouet l’explosion du promoteur vétéran lors d’une conférence de presse la semaine dernière, quelques jours avant le combat de la trilogie.

.

Abdo a été examiné de près par Arum

Arum, qui s’occupe des relations commerciales pour Fury en Amérique, a affirmé qu’Abdo avait fait preuve d’un favoritisme apparent envers le « Bronze Bomber » lors de la conférence de presse.

Lors d’une interview avec iFL TV, Arum a déclaré qu’il n’aurait pas dû diriger sa colère contre l’ancienne présentatrice de Sky Sports pour avoir fait ce qu’on lui avait dit de faire.

Il a déclaré: « En ce qui concerne Kate, j’avais complètement tort. Nous avions passé un accord avec le producteur qui a diffusé la pesée et l’accord a été conclu au nom de Top Rank et PBC et le producteur a accepté de ne pas baisser les yeux.

«Et quand elle a appelé à un regard baissé, en particulier après avoir vu l’animosité, verbalement, lors de cette conférence de presse, j’ai explosé mais ce n’était pas de sa faute.

.

Les deux combattants étaient confus en tant que meilleurs s’ils devaient ou non s’affronter

.

Le promoteur vétéran n’a pas mâché ses mots

« Le producteur a renié et elle a reçu les instructions dans son oreillette et on lui a dit d’ordonner le regard vers le bas.

« C’est une formidable commentatrice, une formidable journaliste et ce n’était pas celle avec qui j’aurais dû diriger ma colère [towards] donc j’avais complètement tort.

Arum a été filmé en train de crier « f *** her » en discutant du manque de regard fixe après la fin de la conférence de presse.

« Ils font venir cette femme du Royaume-Uni et elle fait pencher toute la conférence de presse sur Wilder », a-t-il crié aux journalistes rassemblés. « Comme je m’en fous, mais c’est évident ce qu’elle faisait !

«Et puis, elle savait que l’entente était: pas de face-à-face. Tom Brown s’est disputé avec Fox, pas de confrontation. Nous avons dit : ‘Pas de face-à-face’. Qu’est-ce qu’elle dit? « Maintenant, nous allons faire un face-à-face ? »

« F*** elle. Et foutre-les. Il n’y a pas eu de face à face et nous avons sauvé le combat.

Abdo a ensuite répondu par une déclaration sur les réseaux sociaux appelant le langage grossier.

« En ce qui concerne la confrontation, je faisais ce sur quoi nous, le diffuseur, pensions être d’accord, mais je pense que ce n’est plus important maintenant », a-t-elle écrit.

« Je n’ai que du respect pour Bob Arum et l’empire qu’il a créé.

«Je comprends ce qu’il représente pour la boxe et ce que ce sport lui doit.

«Je pense que le langage dans cette interview était tout à fait inapproprié. Bien sûr, c’est décevant d’être méprisé par quelqu’un que je respecte. Mais c’est la vie, tout le monde ne vous donnera pas la courtoisie que vous méritez.

Twitter : @kate_abdo

Abdo a exprimé sa déception face au choix des mots d’Arum dans une déclaration sur les réseaux sociaux, pour laquelle Arum s’est publiquement excusé.