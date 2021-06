Bob Baffert banni du Kentucky Derby pendant 2 ans pour dopage

L’entraîneur de Medina Spirit, Bob Baffert, a été banni du Kentucky Derby pendant deux ans suite à la vérification d’un test de dépistage positif par le cheval vainqueur. En conséquence, Medina Spirit a été déchu de sa victoire au Kentucky Derby 2021, et Mandaloun a été nommé nouveau vainqueur. C’est la première fois depuis que Dancer’s Image a remporté le derby en 1968 que le vainqueur est disqualifié en raison d’un contrôle antidopage positif.

Une déclaration fortement formulée de Churchill Downs a qualifié les actions de Baffert d'”imprudentes” et a laissé la porte ouverte à la prolongation de la suspension, si l’entraîneur devait commettre d’autres infractions sur un parcours de course en Amérique. Le PDG de Churchill Downs, Bill Carstanjen, a déclaré :

«Les pratiques imprudentes et les violations de substances qui mettent en péril la sécurité de nos athlètes équins et humains ou compromettent l’intégrité de notre sport ne sont pas acceptables et en tant qu’entreprise, nous devons prendre des mesures pour démontrer qu’elles ne seront pas tolérées. Le bilan d’échecs des tests de M. Baffert menace la confiance du public dans les courses de pur-sang et la réputation du Kentucky Derby. Compte tenu de ces échecs répétés au cours de l’année dernière, y compris des explications de plus en plus extraordinaires, nous sommes fermement convaincus qu’affirmer nos droits d’imposer ces mesures est notre devoir et notre responsabilité.