Bob Baffert, entraîneur de Medina Spirit, interdit de participer à Belmont Stakes

Une fois les Preakness Stakes terminés, toute l’attention s’est tournée vers le Belmont pour voir si la piste de course de New York permettrait à l’entraîneur Bob Baffert de diriger Medina Spirit, à la suite du test de dépistage positif du cheval après le Kentucky Derby.

Lundi, la New York Racing Association (NYRA), qui possède l’hippodrome de Belmont, ainsi que deux autres dans l’État, aurait imposé une suspension à l’entraîneur qui ne lui permettrait pas de courir.

RUPTURE – @TheNYRA a suspendu l’entraîneur Bob Baffert, ce qui l’empêchera d’entrer dans les chevaux à #Belmont ou sur n’importe quelle piste de la NYRA, ainsi que d’avoir une grange ou des stalles sur les trois pistes. #MedinaSpirit – Lane Gold (@lanegold) 17 mai 2021

La décision de la NYRA signifie que Baffert ne peut pas inscrire de chevaux à Belmont Park, Aqueduct ou Saratoga Race Track, et constitue la suspension la plus large à laquelle l’entraîneur a été confronté. Plus tôt ce mois-ci, Baffert a été suspendu par Churchill Downs à la suite du Derby du Kentucky, dans l’attente d’une enquête complète sur les allégations de dopage contre Medina Spirit, qui n’a pas encore abouti.

Les premiers tests de dépistage de drogue des Preakness Stakes étaient négatifs pour Medina Spirit, qui était sous surveillance étroite après le test positif au Kentucky. Baffert n’a pas assisté au Preakness en personne, envoyant plutôt des assistants formateurs afin de ne pas être une distraction pendant le cours. Medina Spirit finirait troisième.

Pour le moment, la suspension de la NYRA attend les résultats complets de l’enquête Churchill Downs et rendra une décision finale une fois que ces résultats seront disponibles. Baffert a défendu avec véhémence ses actions, affirmant qu’il n’y avait aucune intention de tricher – accusant une main stable d’uriner potentiellement avec de la nourriture pour chevaux, et même «annuler la culture» sur la réaction contre lui. Baffert a 30 chevaux au cours de ses quatre décennies de carrière d’entraîneur qui feront l’objet d’une enquête pour des tests positifs et d’éventuelles accusations de dopage.

Le gagnant de Essential Quality and Preakness, Rombauer, est le favori des Belmont Stakes pour les paris anticipés.